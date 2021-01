El Govern anuncia ara que prepara més ajudes a autònoms, treballadors en ERTE i sectors afectats

El Govern ha anunciat que prepara, ara, un nou paquet d'ajudes trimestrals directes a autònoms, pimes, treballadors en ERTE i sectors afectats per la crisi de la Covid-19, en què treballa des de fa dues setmanes al costat dels sindicats i les patronals.





La Generalitat "farà un esforç pressupostari extraordinari per disposar de crèdit" per llançar aquestes ajudes en el curt termini, tenint en compte que Catalunya està en un context social i econòmicament crític per la pandèmia, segons ha explicat el Departament de Vicepresidència.













El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, s'ha reunit aquest diumenge amb el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, per a "seguir treballant en el disseny de el nou esquema d'ajudes ", al costat d'altres càrrecs de la Generalitat.





El vicepresident i els dos consellers el portaran aquest dilluns davant del Consell de Diàleg Social, per "posar en comú i acabar de consensuar amb els agents socials" la iniciativa, de la qual el Govern informarà amb posterioritat.





DESTINATARIS





Les noves prestacions aniran dirigides a quatre col·lectius: els treballadors autònoms, les petites i mitjanes empreses, els treballadors afectats per un expedient de regulació d'ocupació (ERTE) i els sectors més afectats per la pandèmia.





Els ajuts a autònoms es concediran per donar més suport a "aquelles persones que han vist més reduïts els seus ingressos", com ja es va fer amb les prestacions que la Generalitat va concedir al novembre i desembre.





També podran optar als nous ajuts les microempreses i petites i mitjanes empreses que hagin vist disminuïda "substancialment la facturació i que malgrat tot es comprometin a seguir mantenint l'ocupació".





Per a les persones en ERTO s'han definit dos tipus d'ajuts diferents: una extraordinària, adreçada a treballadors de qualsevol sector amb ingressos baixos que no hagin tornat encara al seu lloc de treball, i una altra encaminada a la formació de treballadors en ERTO, prioritzant els sectors més afectats.





Finalment, la línia d'ajuts també busca continuar donant "suport a sectors directament afectats per les restriccions" per contenir els contagis de Covid-19 a Catalunya.