El Covid-19 arrrassa amb els més pobres, que perdran set vegades més renda que els rics

La pobresa severa podria augmentar a Espanya en 790.000 persones i arribar a 5,1 milions com a conseqüència de la pandèmia del Covid-19, segons l'informe anual de desigualtat que publica l'ONG Oxfam Intermón amb motiu del Fòrum de Davos.





Segons el document, el total de persones en aquesta situació, que són les que viuen amb menys de l'equivalent a 16 euros al dia, podria arribar a la xifra de 5,1 milions de persones, fet que suposa un augment des del 9,2% registrat abans de la pandèmia fins al 10,9%.





"Les dades demostren com la pandèmia s'ha acarnissat amb les persones més vulnerables", ha declarat el director d'Oxfam Intermón, Franc Cortada. "Sense una resposta adequada, hi ha un greu risc que la sortida de la crisi aprofundeixi i s'eternitzi les desigualtats a Espanya, empobrint les persones més pobres mentre les més riques es recuperen a pas ferm", ha afegit.





De les dades es desprèn que la taxa de pobresa relativa a Espanya passaria del 20,7% fins al 22,9%, fet que suposa un milió de persones més per sota de la línia de pobresa, estimada en 24 euros al dia, fins arribar als 10,9 milions de persones durant el 2020.





A més, segons l'informe, el decil de persones més pobres a Espanya perdria, proporcionalment, fins a set vegades més renda que el decil més ric.





En tot cas, l'ONG assenyala que "els ERTO poden haver evitat que més de 710.000 persones hagin caigut en la pobresa" pel que indica que aquesta mesura ha estat "essencial" per limitar l'increment de la pobresa i la desigualtat, amb una reducció estimada de 1,17 punts en l'índex de desigualtat de Gini.





EL DESPLEGAMENT DEL IMV





També estima que si l'Ingrés Mínim Vital (IMV) s'hagués implementat en la seva totalitat --de moment ha arribat a 160.000 dels 850.000 llars previstos--, hauria salvat de la pobresa a 277.000 persones, hauria reduït la pobresa severa a 230.000 persones i l'índex de Gini s'hauria reduït en 0,5 punts.





Per comunitats autònomes, l'informe posa de manifest que Balears seria la més afectada per l'increment de la pobresa (fins a un 19,6% més de persones en pobresa relativa) seguida per la Rioja i Navarra. En nombres absoluts, el major increment de persones per sota de la línia de pobresa relativa es produiria a Andalusia, amb més de 270.000 persones, seguida per la Comunitat de Madrid i Catalunya.





Atenent a la població migrant, Oxfam assenyala que l'índex de pobresa entre aquestes persones arribaria al 57%, enfront del 22,9% de mitjana del total de la població; i afegeix que queden en situació especialment vulnerable les 300.000 persones treballadores en situació administrativa irregular, els llocs de treball es concentren en sectors particularment afectats pels tancaments d'activitat.





Segons l'estudi, els sectors sotmesos al tancament durant l'any 2020 mantenen un salari anual que, de mitjana, suposa un 60% del salari mitjà a Espanya, mentre que aquells sectors que han pogut teletreballar durant els tancaments mantenen uns salaris un 140% superior al salari mitjà.





Al costat dels migrants, Oxfam indica que els joves i dones són els col·lectius més afectats per la desigualtat que ha provocat la pandèmia. Entre les persones joves, aquesta desigualtat en els ingressos salarials va augmentar 1,6 vegades per sobre de la mitjana, mentre que la taxa d'atur arriba a l'55% entre les persones menors de 20 anys.





Les dones, per la seva banda, constitueixen el 57% de totes les persones subempleades i el 73% de les que treballen a temps parcial, segons afegeix l'ONG. "Dona jove, migrant, amb baixos estudis i pertanyent a un col·lectiu racialitzat. Aquest seria el perfil més vulnerable davant els efectes de la pandèmia", ha explicat Franc Cortada.





Davant d'aquesta situació, l'ONG proposa una sèrie de mesures com polítiques d'ocupació alternatives per substituir els ERTES, suport a les empreses que garanteixin ocupació digna i mesures que regulin la temporalitat, parcialitat, subcontractació o falsos autònoms i que protegeixin els col·lectius més vulnerables com a treballadores domèstiques i migrants.





També demana ampliar la cobertura de l'IMV, "agilitzant tràmits i requisits i amb especial focus en la reducció de la pobresa infantil"; una "reforma fiscal que recapti de forma més progressiva i que lluiti contra l'evasió i l'elusió fiscals", i un ús dels fons europeus per a la recuperació "amb mirada transformadora i enfocada a reduir la desigualtat".





ELS MÉS POBRES NECESSITARAN UNA DÈCADA PER RECUPERAR





D'altra banda, segons l'informe internacional d'Oxfam 'El virus de la desigualtat', també publicat aquest dilluns, a nivell mundial, "les mil majors fortunes del món ja havien recuperat les pèrdues econòmiques originades per la pandèmia", mentre que "els almenys 200 milions de persones que segons el càlcul del Banc Mundial podrien haver caigut en la pobresa per la pandèmia necessitarien més d'una dècada per recuperar-se ".





Segons l'ONG, si els governs aconseguissin reduir la desigualtat en el món en un 2% anualment, aconseguirien salvar de la pobresa a aquests 200 milions addicionals en tres anys en lloc de en una dècada.





També precisa que, des de l'inici de la pandèmia, "la fortuna dels 10 homes més rics del món ha augmentat en mig bilió de dòlars, una xifra que finançaria amb escreix una vacuna universal per a la Covid-19 i que garantiria que ningú caigués en la pobresa com a resultat de la pandèmia ".





Al mateix temps, necessita que la pandèmia ha desencadenat "la pitjor crisi laboral a més de 90 anys", i que té "el potencial d'augmentar la desigualtat econòmica en pràcticament tots els països del món al mateix temps, una situació sense precedents des que comencés a registrar aquest tipus de dades fa més d'un segle ".





Per exemple, Oxfam indica que al Brasil, les persones afrodescendents tenen "un 40% més de probabilitats de morir a causa de la Covid-19 que les persones blanques"; i afegeix que als Estats Units, "si la taxa de mortalitat de les persones d'origen llatí i afroamericà hagués estat la mateixa que la de les persones blanques, aproximadament 22.000 persones negres i llatines encara seguirien amb vida".





També apunta que "les zones més pobres de països com Espanya, França i l'Índia presenten taxes d'infecció i mortalitat més elevades" i exposa el cas d'Anglaterra, on "les taxes de mortalitat de les regions més pobres dupliquen a les de les zones més riques ".





En aquest context, des d'Oxfam Intermón demanen als governs mundials que "garanteixin un accés universal a les vacunes contra la Covid-19 ia prestacions per desocupació per a les persones que perdin la seva feina".





"Han de invertir en serveis públics i sectors amb baixes emissions de carboni per crear milions de llocs de treball nous; assegurar l'accés del conjunt de la població a serveis de salut, atenció social i educació de qualitat. Per a això, han de garantir que les persones i empreses més riques paguin els impostos que en justícia els corresponen ", ha tancat Franc Cortada.