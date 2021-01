Felipe González sent "vergonya aliena" per la comparació d'Iglesias entre Puigdemont i els exiliats

L'expresident de Govern Felipe González ha reconegut aquest dilluns que la comparació realitzada pel vicepresident segon de l'Executiu, Pablo Iglesias, entre el que va ser president de la Generalitat Carles Puigdemont i els exiliats republicans li produeix "dolor i vergonya aliena".









En una entrevista a la Cadena SER, González ha assegurat que li fa mal que es posi al mateix nivell el "terrible exili espanyol" que va venir "com a conseqüència del cop d'Estat i de la guerra".





González ha respost d'aquesta manera després que Iglesias s'expressés així després de ser preguntat si considerava a Puigdemont un exiliat, i si la seva situació es podia comparar amb la de les víctimes de franquisme que van deixar Espanya. "Ho dic clarament, crec que sí. I això no vol dir que jo comparteixi el que fes", va apuntar llavors.





D'altra banda, l'expresident socialista s'ha referit a les airejades diferències entre els ministres de govern de coalició. "Crec que és com una pluja àcida, per tot arreu hi ha comportaments deslleials", ha asseverat, apuntant a les constants "sortides de to" entre els integrants de Consell de Ministres.





En aquesta línia, González ha dit que per sobre de la lleialtat, "que és un valor superior", hauria d'existir a l'almenys una actitud de "respecte a la llei de règim jurídic de l'Administració de l'Estat", que és la que "articula la governança de país "i la que estableix que les" deliberacions "del mateix Consell són" secretes ".





"L'únic públic són els acords, i nosaltres estem veient com cada un parla del que s'ha dit, del que es va arrencar ... és una falta de respecte al funcionament institucional. Diuen que la coalició és un acarnissar nou .. . i això és cert. Però les regles no són noves ", ha sostingut l'expresident.





Així, González ha insistit que els membres de l'executiu "han de ser lleials al que han promès" jurant la Constitució. "Els que formen part del govern saben que s'han de sotmetre a la Llei. No cal anar a la universitat per saber-ho, ho saben perquè s'han compromès a fer-ho. Tant de bo ho superin", ha postil·lat.





LES ELECCIONS CATALANES "PODEN" I HAN CELEBRAR





Preguntat per si haurien de celebrar-se les eleccions catalanes el proper 14 de febrer, González ha deixat clar que els comicis "es poden i s'han de" celebrar tot i la situació sanitària. Així, ha recordat que al País Basc i Galícia la gent va poder anar a votar tot i la situació de "confinament general" de país.





En aquesta línia, González també s'ha referit a les eleccions presidencials celebrades aquest diumenge a Portugal, on travessen el "pic més alt de la seva pandèmia". "S'ha pogut exercir, és clar, amb menys participació, la qual cosa era esperable. Es poden o no crear les condicions perquè es faci l'exercici del vot? Es pot", ha sostingut.





Així mateix, l'expresident ha criticat el Govern per haver realitzat un "decret impresentable" en què es parlava de suspensió d'eleccions. "És una broma, una falta de respecte. El respecte a les regles de joc, a la legalitat, és una cosa que demano a tots. La llei protegeix a tots i, quan no agrada, cal reformar-la, però no ser deslleial", ha continuat.





DESPRÉS DE LA SORTIDA DE TRUMP, AlS POPULISTES "SE'LS HA CAIGUT EL NINOT"





En clau catalana, González també s'ha referit als líders de l' 'Procés' després de referir-se a l'auge dels populismes a tot el món. Segons la seva opinió, l'independentisme és anterior als "esquemes trumpistes", encara que tots dos es mouen en unes línies similars, que passen per la "interpretació falsa de la història".





"El problema és el que anomenem les mentida news, els fets alternatius, la realitat que no tots segueixen, així és com es construeix un nacionalisme excloent", ha continuat González, que ha assegurat que els independentistes van falsejar la història per després buscar-se a un "enemic a què culpar" de la seva "fracàs".





Aquesta estratègia, ha explicat González, no és exclusiva dels independentistes ni d'Espanya, sinó que s'ha "sentit en totes les versions imaginables en molts països". Des del seu punt de vista, el màxim exponent del populisme a nivell mundial és el ja expresident dels EUA Donald Trump, el "messies" i "far" dels populistes d'esquerra i dretes.





"Després va desaparèixer el far, una política sense regles, sense normes, concentrada en una persona. Quan hi ha un tipus d'aquesta naturalesa que parla en nom de la vila, en alguns casos amb majoria com Trump. Però, en altres casos, els líders polítics que tenen el 15% dels vots parlen en nom de la vila ", ha criticat, en al·lusió a Vox, que va obtenir aquest resultat en els comicis de 2019.





Segons la seva opinió, parlar en nom del poble no és vàlid "ni quan es té la majoria", ja que no es respecten a les minories quan un es pronuncia en nom de tots. "Diguem que ara se'ls ha caigut el ninot. Ara, això no vol dir que hagi desaparegut el populisme, que el veiem a tot arreu", ha lamentat.





L'ARRIBADA DE BIDEN, UNA ESPERANÇA PER VENEÇUELA





En la seva al·lusió als populismes, Felipe González també ha parlat del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, després que el dirigent celebrés la victòria de Joe Biden com una victòria del seu país.





"És una cosa tan grotesca", ha lamentat l'expresident, que creu que amb la presa de possessió del nou mandatari nord-americà l'oposició veneçolana hauria de fer "un esforç d'unitat i de propòsit" que permeti "recompondre en la comunitat internacional una aliança" .





"Hi ha un lloc comú en pràcticament tothom demòcrata i és que no és legítim Maduro i la falsa novament assemblea elegida al desembre. És clar que es pot avançar en aquest procés perquè Veneçuela està al límit", ha opinat González, que ha asseverat que "ni a la República de Weimar es va veure catàstrofe semblant".