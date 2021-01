Els infermers suspenen la gestió d'Illa per haver convertit la pandèmia en una "batalla política"

El president de Consell General d'Infermeria, Florentino Pérez Raya, ha suspès la gestió sanitària realitzada per l'actual ministre de Sanitat, Salvador Illa, ja que, entre altres qüestions, ha convertit la pandèmia del Covid-19 en una "batalla política".





Florentino Pérez Raya, President del Consell General d'infermeria d'Espanya







Illa deixarà aquest dimarts, després de la celebració del Consell de Ministres, el Ministeri per tal de centrar-se en la campanya electoral de les eleccions catalanes. Serà a més demà quan el president de Govern, Pedro Sánchez, anunciï el seu substitut.





"El major error d'Illa ha estat no deixar-se assessorar per veritables experts en la gestió d'aquesta crisi i convertir-la en una batalla política. Respecte al seu equip, no ha estat l'adequat i, en general, no s'ha comptat amb l'assessorament dels professionals sanitaris. Posem com a exemple el cas de Fernando Simón, sempre a contracorrent del que deien els experts professionals des de tots els sectors ", ha dit Pérez Raya.





A més, i tot i que reconeix que és un home de "tarannà dialogant i reflexions assossegades", el president del Consell General d'Infermeria ha lamentat que no hagi donat "mostres de capacitat" per gestionar "adequadament" un problema sanitari "tan greu" com el que ha suposat el coronavirus.





"La coordinació ha estat regida per interessos polítics i no amb criteris professionals", ha recalcat. No obstant això, per avisar que el perfil d'Illa "no era l'indicat" per al Ministeri de Sanitat. "És un mal endèmic en aquest país, que el Ministeri sigui una prebenda política i, per això, pocs sanitaris han ocupat aquesta cartera en els últims anys", ha detallat.





Per això, Pérez Raya ha destacat la necessitat que el pròxim ministre tingui un perfil sanitari i, per tant, un "coneixement profund" del sector sanitari, de polítiques de salut i estratègies sanitàries, ja que el sistema està actualment "molt debilitat" i han aparegut "moltes àrees vulnerables".





Així mateix, li ha demanat que compti amb els professionals sanitari a l'hora de traçar les estratègies. "Som nosaltres els que estem deixant-nos la pell en la lluita fratricida contra l'actual pandèmia per Covid-19. Fins ara metges i infermeres ens hem sentit al marge de totes les decisions que s'han adoptat en el Ministeri. Si volem vèncer aquest virus és imprescindible comptar amb els que estan lluitant contra el ", ha tancat.