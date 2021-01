Els serveis d'escombraries municipals s'encariran un 30%

Els serveis d'escombraries municipals es van fins als 3.700 milions d'euros anuals per complir amb la nova Llei de residus, que transposa normativa comunitària. A aquesta quantitat cal afegir una inversió superior als 2.600 milions per millorar els sistemes de recollida, tractament, reciclatge i reutilització; part d'aquestes inversions aniran a càrrec dels fons europeus de Reconstrucció després de la pandèmia: el Govern ja ha habilitat 421 milions aquest 2021, el repartiment negocia amb les comunitats autònomes.





Cada persona genera gairebé 500 quilograms de residus anualment













22 milions de tones que es gestionen públicament amb un cost de recollida i tractament de 2.900 milions any. I segons la legislació europea, des 2020 s'hauria reciclar un 50% i estem en el 33,5%; a més, remetem als abocadors un 53,5%, i més de 3,5 milions de tones van sense tractament previ, cosa prohibida per la UE.





La mala gestió dels abocadors ha provocat diversos expedients de Brussel·les i el Ministeri per a la Transició Ecològica (Miteco) considera probable que acabin en una sanció econòmica, a l'estil de les que ja pateixen Itàlia, de 40 milions més 42 milions a l'semestre fins que compleixi la normativa comunitària, o Grècia, de 10 milions més 14 milions cada sis mesos.





La UE ha aprovat diverses directives, amb objectius més ambiciosos de reciclatge, exigències addicionals per a plàstics, l'obligació de recollir separadament la fracció orgànica en tots els municipis en 2024, o el més difícil: remetre un màxim del 10% de les escombraries a l'abocador en 2035.





La vicepresidenta i ministra de transició energètica, Teresa Ribera està tramitant una nova Llei de residus i sòls contaminats que transposa aquestes directives i inclou dos nous impostos, un sobre els plàstics d'un sol ús -recaudará més de 700 milions a l'any- i un altre sobre l'abocament i la incineració, que aportarà 850 milions a les arques públiques.









El Miteco , a partir de les estimacions de la UE, calcula que per complir la norma s'ha d'invertir en millorar la recollida i les infraestructures de tractament: 1.431.000 fins 2027, que creixen fins a acumular 2.459.000 en 2035. No obstant això, no facilita una estimació sobre el cost d'aplicar la Llei, complir amb la UE i portar a la pràctica la idea i el discurs de l'economia circular.





La Fundació per a l'Economia Circular, en el seu recent informe Diagnòstic i escenaris de compliment dels objectius de residus municipals 2025-2030-2035 va dur a terme aquest Webinar.

















En el mateix es va considerar que es manté estable la població i que el nivell de residus baixa a uns 450 quilos per persona i any; després ha aplicat els costos identificats per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i pel Miteco, actualitzats amb l'IPC, i els ha adaptat a les necessitats, detallant cada tipus de residus i materials.





La Fundació conclou que el cost total creixerà un 28%, des dels 2.896.000 actuals fins als 3.705.000 en 2035, amb 2.487 milions d'recollida i 1.217 milions de tractament.





A més es hah produït un salt de la fracció orgànica, des de 160 a a 1.040 milions; la duplicació llarga dels envasos lleugers, des dels 317 als dels 704 milions; o la irrupció d'altres residus, ara sense recollida separada, fins als 300 milions.





La Cartera de Teresa Ribera negocia amb les comunitats autònomes el repartiment de 421 milions consignats en els Pressupostos de l'Estat de 2021 per millorar la gestió dels residus.





1. 415.250.000, van a càrrec de el Fons europeu de recuperació.





2. Per a la implantació de nous sistemes de recollida separada, sobretot bioresidus , hi ha 199.400.000.





3. Per a noves i Instalðlacions de tractament d'aquests residus orgànics hi ha 68,5 milions.





4. 136 milions són per a plantes de preparació per a la reutilització i el reciclatge.





5. 17 milions per a altres instal·lacions.