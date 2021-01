El president Rebelo de Sousa guanya les eleccions de Portugal amb gairebé el 61% dels vots

L'actual president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha aconseguit més del 60,74% dels vots en les eleccions presidencials d'aquest diumenge, segons els resultats oficials corresponents a més del 99% d'escrutini, fet que confirma els pronòstics d'un segon mandat amb una rotunda claredat.













"La confiança renovada ara és tot menys un xec en blanc", ha dit Rebelo de Sousa per primera vegada després de conèixer aquests resultats. "L'elecció d'avui propiciarà inequívoques respostes sobre el nostre futur immediat" amb els portuguesos en "renovar la confiança en el president en funcions".





Rebelo de Sousa s'ha imposat així a la candidata socialista Ana Gomes, qui ha aconseguit el 12,97% dels vots, qui si bé ha lamentat no haver aconseguit l'objectiu d'una segona volta en les presidencials, ha destacat sobre la seva candidatura: "Ha impedit que l'extrema dreta arribés a una posició d'alternativa.





Gomes es refereix així a l'ultradretà, André Ventura, qui finalment ha quedat tercer amb el 11,90% dels vots. El líder de Basta ha felicitat al triumfador de la nit, Rebelo de Sousa, i ha qualificat la nit electoral d'"històrica", ja que "la dreta s'ha reconfigurat", aconseguint "aixafar a l'extrema esquerra".





"La nit en la qual un partit anti sistema va aconseguir trencar el bloqueig institucional per crear una gran força anti sistema a Portugal", ha dit Ventura en referència al seu partit, el qual, ha presumit, ha aconseguit obtenir més vots que el Partit Comunista, el Bloc d'Esquerra i Iniciativa Liberal tots junts.





No obstant això, ha avançat que el fet de no haver aconseguit el 15% dels vots posa el seu lloc a la disposició dels militants, perquè decideixin si volen mantenir aquest lideratge en aquest projecte", segons ha publicat 'Diari de Notícies'.





Les següents opcions més votades han estat Joao Ferreira, del Partit Comunista, amb el 4,30% dels vots; Marisa Matias del Bloc d'Esquerres (BE), amb el 3,94% dels suports, el liberal Tiago Mayan Gonçalves, amb el 3,22% ; i finalment, l'ecologista Vitorino Silva, amb el 2,94%.





La secretària general del BE, Catarina Martins, ha reconegut que "els resultats no han estat els esperats" i "estan lluny dels objectius marcats". A més, ha valorat el que considera "una dada molt preocupant", que els electors conservadors de Portugal s'hagin decantat per "un candidat de l'extremaderecha".





Per la seva banda, Ferreira ha explicat que la seva candidatura ha pogut veure's perjudicada per la bipolarització" del segon lloc, que Ventura i Gomes s'han disputat. Així, apunta que molts dels vots que podrien haver anat a parar per al seu projecte s'han lliscat cap a la candidata socialista per evitar que aconseguís la segona plaça l'extremaderecha.





Qui sí s'ha mostrat més contundent en la seva anàlisi ha estat el secretari general del Partit Comunista portuguès, Jerónimo de Sousa, qui ha assegurat que els resultats d'aquest diumenge eren "esperables" i ha criticat a Rebelo de Sousa per haver creat una imatge de si mateix de "fals humanista", atès que, al seu parer, tornarà a evidenciar en els propers cinc anys "un alineament encara més explícit amb l'agenda de la dreta".





LA PARTICIPACIÓ MÉS BAIXA DES DE 1976





Les enquestes auguraven una clara victòria de Rebello de Sousa amb entre el 55 i el 62% dels vots, la qual cosa li evita concórrer a una segona volta. No obstant això, la notícia ha sorgit en el bon resultat obtingut per la ultradreta amb Ventura.





L'altra notícia és la baixa participació, del 60,7%, en el marc de la pandèmia de coronavirus i els màxims de contagis registrats en els últims dies al país. Es tracta de la taxa més alta d'absentisme en les urnes des de les presidencials de 1976.





Fins ara, Portugal ha registrat 636.190 casos confirmats i 10.469 morts des del començament de la pandèmia, d'acord amb el balanç publicat aquest diumenge per la Direcció general de Salut lusitana. Aquest diumenge s'han sumat 11.721 casos i altres 275 morts.