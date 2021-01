Teatre Aquitània: "La marató de Nova York", una cursa d'una hora sobre l'escenari

Hi ha un teatre acomodatici, que segueix amb fidelitat les regles establertes i per poc que s'esforci l'autor o l'ajudin la inspiració i els intèrprets, pot collir bons resultats sobre l'escenari. No cal més que una bona història, una adequada fusteria teatral i una discreta actuació. Però hi ha un altre teatre que prefereix jugar amb els reptes, que tracta de distanciar-se del camí segur, que opta per investigar noves fórmules i que obliga els intèrprets a demostrar què és el que són capaços de fer, fins on poden arribar. Aquest últim teatre no necessita ni tan sols escenografia, només el domini de la paraula, que és en definitiva la clau de l'arc de l'art dramàtic. Per aquest motiu sempre hem manifestat la nostra rendida admiració pel monòleg, que enfronta l'actor o actriu sense recolzament i sense més eina que la del text que ha de dir.





"La marató de Nova York", el muntatge que es reposa en el teatre Aquitània, no és un monòleg, sinó un diàleg, però no per això constitueix un repte de menor quantia. Perquè l'acció dramàtica exigeix que els dos intèrprets, Joan Negrié (per cert, també traductor del text de Erba) i Albert Triola, parlin en actitud de moviment constant, com si realment estiguessin entrenant-se per córrer en una marató. Edoardo Erba imagina als amics preparant-se per competir en aquesta prova esportiva i els obliga a córrer, o fer figuradament que corren, mentre mantenen una conversa. És, certament, un joc que permet la ficció teatral perquè sens dubte cap corredor gastaria les seves energies en parlar mentre s'esforça a avançar als altres.





Aquest convencionalisme permet a l'autor desgranar una acció dramàtica en la qual cada un dels personatges exhibeix un tarannà diferent davant l'esport, el que implica paral·lelament una actitud diferent davant la vida: un, més esforçat, l'altre, menys competitiu. Una excusa perquè l'autor penetri, a mesura que discorre aquesta estranya competitiu. Tot això a través d'una conversa en la qual parlen des de les dones que han conegut fins de l'existència de Déu a títol d'excusa perquè l'espectador penetri en l'ànima de cada un d'ells.





Diu Juan Carlos Martel: "Viure per córrer. Fugir cap endavant. Corren i parlen de la vida. Sudan. Bufen. Somien. Una metàfora de la vida. I tot això també és el teatre. Una comèdia que corre sola i un desafiament entre els dos protagonistes. Interpretar i córrer. No existeix vencedor perquè, com la vida, el primer acaba sent l'últim com si tot fos una fantasia equivocada. Un somni ". I afegeix: "aquesta peça de Erba ens fa riure i plorar perquè explica humanament, sense cap mecanisme teatral, únicament amb dos actors que es deixen literalment la pell, com són les nostres vides plenes i buides alhora".





"La marató de Nova York" és una veritable carrera interpretativa d'una hora sobre l'escenari de l'Aquitània i constitueix, per tant, una peça escènica atípica, que exigeix un esforç sobrehumà a Negrié i Triola que, més enllà del joc teatral que proposa, convida a pensar i raonar sobre la nostra pròpia existència.