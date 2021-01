Pablo Iglesias va ser investigat internament per cobrar costes processals que pagava Podem

La investigació a el líder d'Podem la efectuava la llavors responsable del Compliment Normatiu, Mónica Carmona, i pel lletrat José Manuel Calvente que van ser cessats abans de finalitzar aquesta investigació.





Tots dos lletrats van alertar la cúpula financera de el partit sobre "el risc" que dirigents de la formació es beneficiaran de costes processals, quan havien estat costejades pels advocats de l'Equip Legal del partit.





Les costes processals són totes les despeses derivades d'un procediment judicial, com ara els honoraris de lletrat, un procurador o perits. Si una part perd la causa haurà de pagar les seves pròpies costes i fins i tot les de la part contrària si el jutge acorda una "condemna en costes".





El presumpte cobrament de costes d'Iglesias podria incórrer en "presumptes irregularitats tributàries" per part de l'partit o de el mateix líder de Podem, Pablo Iglesias, sinó les va incorporar com a ingrés en la seva declaració de la renda. Atès que es tractava d'el cobrament de l'import d'unes factures que ell no havia satisfet, sinó que se les havia pagat el partit.





Sembla ser que el tresorer de Podem, Daniel de Frutos, va proposar fins i tot "obrir un compte" per als imports que aconseguís la formació en matèria de costes processals i que aquests diners fos destinat a sufragar les possibles condemnes que haguessin de afrontar el partit o personalment Pablo Iglesias o Irene Montero. Tot i que es va tractar en diverses reunions, el partit no va adoptar cap decisió al respecte.