La Ruta del Quixot retardarà el Corredor Mediterrani

Una alternativa al traçat del Corredor Mediterrani per la costa que actualment contempla la Unió Europea, i sense la necessitat de travessar la capital espanyola.









@Europapress









La 'Ruta del Quixot' discorreria des d'Algesires fins a Antequera / Bobadilla passant per Alcàsser de San Juan, Albacete i València, connectant des d'aquí aquesta línia amb la resta d'Europa. Els defensors d'aquest plantejament esgrimeixen que argüeixen que permetria estalviar 150 quilòmetres davant el traçat prioritari i oficial, que discorrerà per tot el literal mediterrani, les obres acumulen un important retard especialment en el tram del territori andalús.





El Corredor Mediterrani acumula retards importants a partir de la seva entrada a Andalusia per Pulpí, mentre que el tram de Granada i Almeria no compta amb estudi informatiu per iniciar la licitació de el projecte, perquè Andalusia estigui connectada per dos corredors.