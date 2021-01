Inicien una investigació sobre els efectes del Covid-19 persistent a Catalunya

L'Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (Idiap Jordi Gol), en col·laboració amb el Col·lectiu d'Afectades i Afectats per Símptomes persistents de la Covid-19, l'Institut Català de la Salut (ICS) i la Conselleria de Salut, ha iniciat un estudi per investigar els efectes del Covid-19 persistent durant un any.





Font: EuropaPress





En un comunicat aquest dilluns, ha cridat a la participació en una enquesta amb l'objectiu de "descriure les característiques sociodemogràfiques, els símptomes, la seva evolució en el temps i l'afectació en la qualitat de vida" de les persones afectades al llarg d'un any.





El perfil dels participants és: majors de 18 anys, que hagin tingut símptomes compatibles amb el Covid-19 amb una durada de tres setmanes o més --amb prova diagnòstica positiva o sense--, que no hagin estat ingressats a la unitat de cures intensives (UCI) i que visquin a Catalunya.





Els investigadors tenen l'objectiu d'arribar, com a mínim, a les 2.000 persones quan ja s'han inscrit més de 600 per a participar en l'estudi i l'enquesta estarà disponible fins al 31 de març.





Aquesta enquesta permetrà "fer el seguiment dels pacients durant el temps així com veure les fluctuacions de símptomes", és a dir, l'evolució i els canvis de la simptomatologia i com aquesta afecta la qualitat de vida del malalt.