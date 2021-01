La Unió Europea podria obligar Espanya a pujar el salari mínim fins als 1.200 euros

La proposta sobre la regulació sobre el Salari Mínim Interprofessional (SMI) que està preparant la Comissió Europea (CE) obligarà els estats a augmentar-lo fins al 60% del sou mitjà o del 50% del sou mitjà, que en el cas d'Espanya significaria incrementar-lo fins un mínim de 1.200 euros bruts mensuals.













En una trobada organitzada per l'Oficina del Parlament Europeu i la Representació de la CE a Barcelona, ho han explicat les eurodiputades Alícia Homes, de l'Aliança de Socialistes i Demòcrates (S & D), i Rosa Estaràs, del Partit Popular Europeu (PPE), tot i que la socialista fixa el mínim en 1.200 euros i la popular que el situa en 1.400 euros bruts mensuals.





El director de la Direcció General d'Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la CE, Jordi Curell, ha apuntat que la normativa preveu incrementar el SMI fins al 60% del sou mitjà de cada estat membre o el 50% del sou mitjà.





En tot cas, aquests percentatges són criteris proposats i els estats membres podran escollir un dels dos per situar la seva SMI.





Curell ha subratllat que aquesta proposta "no intenta harmonitzar el SMI de tots els països, ni fixar un mecanisme obligatori, ni imposa la introducció d'un SMI en els països que no en tenen actualment".





El directiu ha explicat que, en aquells països en els quals el SMI està determinat per llei com Espanya, "es fixen criteris estables i fixos com l'evolució del poder adquisitiu o el nivell i distribució dels sous més enllà del SMI o la productivitat" per establir un sou mínim.





La voluntat de la CE és "acabar amb el fenomen dels treballadors pobres", ha apuntat Curell, de manera que la normativa obligarà a limitar l'ús de variacions i deduccions que provoquin que el sou efectiu sigui inferior.





DUBTES SOBRE LA JURISDICCIÓ





Estaràs ha mostrat dubtes sobre la capacitat de la CE per poder legislar el SMI, ja que aquesta normativa "el convertiria en jurisdicció de la CE i els estats solen ser reticents a cedir sobirania", de manera que l'eurodiputada ha instat a esperar la resposta del Consell d'Europa.





També ha assegurat que "el diàleg social no ha existit" ja que les organitzacions empresarials no han acceptat que la normativa sigui obligatòria.





DONES I JOVES, PRINCIPALS RECEPTORS





Per la seva banda, Homs ha assegurat que els principals beneficiaris d'aquesta regulació seran les dones i els joves, "els més afectats pels salaris baixos".





Per l'eurodiputada socialista, "la presència de treballadors pobres és moral i socialment reprovable" i ha destacat que els moments de crisi són els més adequats per realitzar aquest tipus d'actuacions legislatives.