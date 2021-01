Salut intervé un geriàtric a Alpicat per un brot que ja ha matat vuit avis

Font: EP





La Conselleria de Salut de la Generalitat va intervenir diumenge la residència per a gent gran Sant Josep de Malpartit, d'Alpicat, (Lleida) en què han mort vuit persones per Covid-19 i en la qual hi ha 14 residents i quatre treballadors positius.





L'Associació Benestar i Desenvolupament donarà provisionalment suport a la direcció de la residència amb l'objectiu de realitzar un pla d'actuació que garanteixi que l'activitat assistencial es presti amb les degudes garanties i que s'adoptin les mesures de control i prevenció necessàries per evitar possibles rebrots , ha informat aquest dilluns la Conselleria en un comunicat.





El brot a la residència de Malpartit es va iniciar a finals de novembre de 2020, després d'un cribratge massiu per a un professional positiu i des de llavors la delegació de residències de la Conselleria i tècnics de l'Agència de Salut Pública han realitzat visites continuades al centre i han fet seguiment de les mesures.