Iberdrola reactiva el procés d'obtenció de permisos pel seu parc eòlic marí de Vineyard Wind als EUA

Iberdrola ha reactivat el procés per a desenvolupar el seu parc eòlic 'offshore' (marí) 'Vineyard Wind 1 ", després de completar la seva revisió tècnica i procedir a anul·lar la sol·licitud per retirar el Pla de Construcció i Operacions (COP) de el projecte, de manera que pot reprendre el procés d'obtenció de permisos, ha informat Avangrid, la filial nord-americana de el grup.





Vineyard Wind, l'aliança d'empreses entre Avangrid i Copenhaguen Infrastructure Partners (CIP) ha comunicat aquesta decisió a l'Oficina d'Ocean Energy Management (Boem).





El conseller delegat de Vineyard Wind, Lars T. Pedersen, ha assenyalat que la societat ha completat la revisió final i "determinat que no es necessiten canvis en el COP com a conseqüència de la selecció de el model d'aerogenerador Haliade-X, de GE, per a aquest projecte ".





Així, ja que no hi ha modificacions, va mostrar la seva confiança que el Boem "pugui finalitzar la seva revisió basant-se en els extensos anàlisis i estudis de el projecte dels últims tres anys".





"Estem desitjant completar la fase d'autorització i finalitzar l'enginyeria, la contractació i el finançament del primer parc eòlic marí a escala de serveis públics dels Estats Units", va afegir al respecte.





El passat mes de desembre, Vineyard Wind va anunciar la selecció per al projecte de la turbina eòlica líder del sector, el model 'Haliade-X', de GE Renewable Energy; la més potent en l'actualitat.





Amb aquesta elecció de l'aerogenerador de GE, Vineyard Wind va decidir retirar temporalment el seu Pla de Construcció i Operacions del Boem amb l'objectiu de dur a terme una revisió tècnica final associada a la inclusió de 'Haliade-X' en el disseny de el projecte, treball que ara ha conclòs.





Vineyard Wind espera tancar el finançament en la segona meitat d'aquest any i començar a produir energia neta per Massachusetts en 2023.





El projecte, de 800 megawatts (MW), està previst que es converteixi en el primer parc eòlic marí a gran escala d'Estats Units. Generarà electricitat a un cost competitiu per a més de 400.000 llars i empreses de la Commonwealth de Massachusetts, crearà 3.600 hores de treball equivalents a temps complet (ETC) i s'espera que redueixi les emissions de carboni en més de 1,6 milions de tones a l' any.





GALÁN REFERMA SEU PLA INVERSOR DE 4.000 MILIONS A FRANÇA





D'altra banda, el president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha mantingut aquest dilluns una reunió telemàtic amb el president francès, Emmanuel Macron, en el marc de fòrum 'Choose France', en què ha reafirmat el compromís de el grup amb França, on preveu invertir 4.000 milions d'euros en els pròxims quatre anys, ha informat la companyia.





Entre els principals projectes de l'energètica al país destaca el parc eòlic marí Sant-Brieuc, que suposarà una inversió de 2.400 milions d'euros, i el creixement renovable addicional derivat de l'adquisició d'Aalto Power, que compta amb 700 MW eòlics i fotovoltaics en desenvolupament.





Per la seva banda, Macron ha insistit que els plans de recuperació s'orientaran principalment a transició energètica i digitalització, eixos estratègics compartits per Iberdrola, com ha subratllat Ignacio Galán.