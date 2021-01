La vacuna de Moderna és efectiva contra les variants del Regne Unit i Sud-àfrica

Font: EP





La vacuna de Moderna contra el COVID-19 també és efectiva contra les noves variants de virus identificades al Regne Unit i Sud-àfrica, segons els resultats dels estudis de neutralització 'in vitro' de sèrums de persones vacunades amb aquesta vacuna.





L'estudi, que s'ha enviat com preimpressió a bioRxiv i se sotmetrà a una publicació científica revisada per parells, no va mostrar un impacte significatiu en la protecció contra la nova soca britànica. No obstant això, sí que ha evidenciat una reducció de protecció de sis vegades amb la variant sud-africana. Tot i aquesta reducció, els nivells de neutralitzants contra la variant sud-africana es mantenen per sobre dels nivells que s'espera que siguin protectors.





Així, Moderna "espera" que la pauta de dues dosis de la vacuna sigui protectora contra els ceps emergents detectades fins ara. No obstant això, la companyia ha anunciat una estratègia clínica per fer front de manera proactiva a la pandèmia mentre el virus segueix evolucionant.





En primer lloc, l'empresa provarà una dosi addicional de reforç de la seva vacuna per estudiar la capacitat d'augmentar encara més els títols de neutralització contra les soques emergents. En segon lloc, l'empresa està desenvolupant una variant de reforç contra la soca sud-africana. Moderna ha avançat que ja està en estudis preclínics i en un estudi de fase 1 a Estats Units per provar aquestes dues possibilitats.





"Mentre intentem derrotar el virus, creiem que és imperatiu ser proactius a mesura que el virus evoluciona. Ens encoratgen aquestes noves dades, que reforcen la nostra confiança en que la vacuna hauria de ser protectora contra aquestes noves variants detectades. Per abundància de precaució i aprofitant la flexibilitat de la nostra plataforma d'ARNm, estem avançant un candidat de reforç de variants emergents contra la variant identificada per primera vegada a Sud-àfrica a la clínica per determinar si serà més eficaç per reforçar els títols contra aquesta i potencialment futures variants ", ha comentat el director general de Moderna, Stéphane Bancel.





Detectada per primera vegada al setembre al Regne Unit, la variant B.1.1.7 de la SARS-CoV-2 presenta disset mutacions en el genoma viral, amb vuit mutacions localitzades en la proteïna d'espiga (S). La variant B.1.351, identificada per primera vegada a Sud-àfrica, té deu mutacions localitzades en la proteïna S. Les dues variants s'han propagat a gran velocitat i s'associen a una major transmissió i a una major càrrega viral després de la infecció.