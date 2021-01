L'Hospital Parc Taulí crea un compte de Whatsapp propi perquè els pacients i les seves famílies puguin parlar

La Unitat d'Atenció al Ciutadà de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) ha estrenat un compte de Whatsapp perquè hi hagi una comunicació entre famílies i pacients.





Hospital Parc Taulí / @Europa Press









Es tracta de 'UAC aprop' (UAC a prop, per la traducció del català), una iniciativa dirigida als familiars dels ingressats que tenen restriccions de visites i que funciona tots els dies de 9 a 22 hores, segons ha informat l'hospital aquest dilluns en un comunicat.





La finalitat és donar "resposta a les dificultats de comunicació i accessibilitat que es poden produir en les circumstàncies excepcionals" que s'estan vivint per la pandèmia, encara que no és un servei que substitueixi el contacte habitual a través del telèfon amb els equips assistencials, així com tampoc les videotrucades, que porten a terme els professionals de treball social.





Els famílies, un cop ingressa el malalt, reben un missatge SMS amb el número de telèfon al qual podran enviar els missatges i que rebrà el pacient, qui serà l'únic autoritzat per a la interlocució.





Actualment, al Taulí hi ha limitacions de visites per a tots els hospitalitzats, a excepció d'aquells que es troben en Pediatria, Salut Mental i UCI / semicrítics, cadascun amb els seus horaris i règims.