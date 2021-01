Condemnen a Volkswagen a pagar 3.000 euros a cada afectat pel 'dieselgate'

El Jutjat del Mercantil número 1 de Madrid ha condemnat al grup automobilístic Volkswagen a pagar 3.000 euros en danys a cadascun dels 5.444 afectats a Espanya, representats en la demanda col·lectiva de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), pel cas dels vehicles dièsel que incloïen un programari que alterava les emissions d'alguns automòbils de l'empresa.













La sentència dictada pel tribunal, a la qual ha tingut accés, estima les peticions de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), declarant provada que l'actuació de Volkswagen representa "una pràctica comercial deslleial".





Per aquest motiu, el jutge ha ordenat a la companyia cessar en aquesta conducta i li ha prohibit que la repeteixi en el futur. A més, també obliga en el seu escrit a reparar tots els vehicles afectats, ja sigui mitjançant la modificació del programari instal·lat o mitjançant el canvi del maquinari si fos necessari. Sempre de forma gratuïta.





En quan als consumidors afectats representats per l'OCU, se'ls reconeix una indemnització per danys i perjudicis causats d'una quantia de 3.000 euros per afectat, ascendint la suma indemnitzatori total a 16.330.000 d'euros, ja que es comptabilitzen un total de 5.444 vehicles i no els 7.542 automòbils que al principi demanaven compensació.





"OCU ressalta que és especialment important l'expressa imposició de costes, per apreciar temeritat en la seva conducta, és a dir, perquè Volkswagen ha continuat amb el procés judicial tot i que l'OCU va dur a terme dos intents de conciliació per als consumidors afectats a Espanya , sense que el grup automobilístic acceptés cap opció d'indemnització ni s'efectués cap oferta de compensació ", han criticat des de l'associació.





Tot i això, la sentència és susceptible de Recurs d'Apel·lació, havent 20 dies hàbils per poder declarar la fermesa de la mateixa. En aquest sentit, fonts del grup automobilístic Volkswagen han confirmat que la companyia recorrerà aquesta sentència, de manera que els serveis jurídics de l'empresa ja estan estudiant la mateixa.





Tot això després que el grup automobilístic alemany admetés al setembre de 2015 haver manipulat més de 11 milions d'automòbils dièsel a tot el món mitjançant la col·locació d'un dispositiu que alterava les emissions reals d'òxids de nitrogen (NOx).





Només a Alemanya, Volkswagen va acordar a principis de l'any passat pagar fins a 830 milions d'euros per tancar la via judicial i posar fi al cas del dièsel al país, després d'arribar a un pacte amb la Federació d'Organitzacions de Consumidors Alemanys, que representava a uns 440.000

clients.