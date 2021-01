La despesa en pensions supera per primera vegada els 10.000 milions d'euros

Jose Luis Escrivà. Font: EP





La Seguretat Social va destinar en el present mes de gener la xifra rècord de 10.087,7 milions d'euros a l'pagament de pensions contributives, un 3,2% més que en el mateix mes de 2020, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri d'Inclusió, seguretat Social i Migracions.





La nòmina de gener inclou la pujada del 0,9% aplicada a partir de l'1 de gener per a les pensions contributives prevista en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a aquest any.





El Ministeri recorda que al fer la comparació amb gener de 2020 s'ha de tenir en compte que en aquell mes encara no s'havia aplicat la revalorització de les pensions prevista per a aquest exercici.





El gener d'aquest any s'han abonat 9.811.124 pensions contributives, un 0,1% més que fa un any, de les quals més de 6,1 milions eren pensions de jubilació i gairebé 2.350.000 eren pensions de viduïtat.





En el conjunt del 2020 es van registrar 531.843 altes de pensió, un 5% menys que el 2019, i es van produir 517.924 baixes, amb un creixement del 14,3%, mostrant així els efectes de la pandèmia sobre el col·lectiu de gent gran.





La pensió mitjana de jubilació ha arribat al gener els 1.182,07 euros, un gairebé 3,3% més que l'any passat, mentre que la pensió mitjana de sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars), va augmentar un 3,1% interanual, fins a situar a 1 de gener a 1.028,19 euros mensuals.