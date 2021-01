El fons d'inversió IFM llança una OPA parcial sobre Naturgy per més de 5.000 milions

IFM Global Infrastructure Fund, assessorat pel gestor de fons global australià IFM Investors, ha anunciat aquest dimarts una oferta pública voluntària i parcial d'adquisició (OPA) de fins a 220 milions d'accions de Naturgy Energy Group, que representen el 22,69% de l' capital social de la companyia, per un import de 5.060 milions d'euros, a raó de 23 euros per títol.





IFM considera que aquest preu, que es pagarà en efectiu, compleix les condicions per ser considerat "preu equitatiu", el que es justificarà mitjançant un informe de valoració d'un expert independent.





En concret, el preu de l'oferta suposa una prima del 28,9% sobre el preu mitjà ponderat per volum de les accions de Naturgy per al període dels últims sis mesos; del 22,7% sobre el preu mitjà ponderat per volum dels títols per al període dels últims tres mesos i del 19,7% sobre el preu de l'acció de Naturgy al tancament de la cotització d'ahir (19,14 euros) .





L'efectivitat de l'oferta, l'anunci ha estat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), estarà subjecta a rebre les corresponents autoritzacions reguladores i de competència, així com a assolir un nivell mínim d'acceptació de, al menys, 164.834 347 accions, equivalents a un 17% del capital social de Naturgy.





El preu de l'oferta s'ajustarà a la baixa en el cas que Naturgy pagui o declari qualsevol dividend, distribució, o remuneració similar als seus accionistes abans de la liquidació de l'operació.





Si el nivell d'acceptació de l'oferta supera el nombre màxim d'accions a les quals es dirigeix l'oferta, s'aplicaran les normes de distribució i prorrateig previstes en la legislació espanyola.





IFM GIF finançarà la major part de l'adquisició mitjançant compromisos de capital dels seus inversors i la resta mitjançant deute bancari d'adquisició.





En la seva condició de gestor d'actius propietat de fons de pensions australians, IFM ha afirmat que el seu objectiu principal és obtenir un rendiment net sostenible a llarg termini mitjançant la inversió en companyies d'infraestructures "essencials i d'alta qualitat".





IFM és un dels majors gestors d'inversions en infraestructures del món i té un sòlid compromís amb la sostenibilitat de l'entorn, en tant que ha establert l'objectiu d'assolir zero emissions netes en 2050 en totes les seves classes d'actius.





El compromís de IFM de participar en la transició energètica, juntament amb els seus 25 anys d'experiència en el sector d'infraestructures a tot el món i la seva filosofia d'inversió a llarg termini, ofereix un "sòlid" reforç al desenvolupament de la companyia, segons ha ressaltat el fons.





NATURGY ES DISPARA UN 19% EN BORSA DESPRÉS DE LA OPA





Naturgy s'ha disparat aquest dimarts un 18,7% en borsa, fins als 22,71 euros per acció, després de conèixer que el fons IFM ha llançat una oferta pública d'adquisició (opa).





El fons ha posat sobre la taula 23 euros per acció, una quantitat que suposava una prima del 19,7% enfront del seu tancament de cotització de dilluns. No obstant això, les fortes pujades d'aquest dilluns pràcticament eliminen aquesta bretxa.