Renfe posa a la venda des d'avui bitllets a 5 euros per viatjar en Avlo, el seu tren low cost

Renfe iniciarà el pròxim 23 de juny les operacions del seu de baix cost, Avlo, i posarà a la venda a partir d'aquest dimarts i durant tres setmanes bitllets a cinc euros per viatjar entre juny i desembre.





Font: EP





L'operador públic rellança així el seu servei després que l'any passat hagués de suspendre la seva estrena per la pandèmia i després també que Ouigo anunciés fa unes setmanes l'arribada del primer operador privat d'Alta Velocitat a Espanya per al pròxim 10 de maig.





L'operador vinculat a la companyia pública francesa de trens SNCF ja ha posat els seus primers bitllets a la venda des de 9 euros per viatjar entre Madrid i Barcelona just un dia després que acabi l'actual estat d'alarma, segons està programat.





L'estratègia de Renfe és més agressiva, ja que vendrà bitllets a cinc euros durant les pròximes setmanes per viatjar entre juny i desembre. Es tracta, però, de mateix preu a què va començar a vendre els bitllets l'any passat, abans que hagués de retardar el servei.





No obstant això, aquesta vegada, la companyia no necessita si hi haurà un límit de bitllets a cinc euros, a diferència de l'última vegada, quan va llançar 10.000 tiquets a aquest preu, tot i que sí detalla que la promoció durarà fins al pròxim 14 de febrer.





BESCANVI DE CODIS PROMOCIONALS





Els usuaris que van comprar fa un any un dels bitllets i van rebre un codi promocional també posaran canviar-a partir d'aquest dimarts.





Els clients de Avlo registrats i els clients de Renfe fidelitzats que van rebre un codi promocional de cinc euros el dia de Reis com a regal de l'operadora, també podran canviar aquest codi per adquirir un nou bitllet de Avlo.





El servei tindrà parades en totes les ciutats del Corredor Nord-est de Renfe, el que inclou Guadalajara, Calataiud, Saragossa, Lleida, Tarragona, Girona i Figueres. La freqüència serà inicialment de quatre circulacions diàries, ampliables al llarg de l'any en funció de la demanda i l'evolució de la pandèmia.





DIFERÈNCIES ENTRE OUIGO I AVLO





Renfe i Ouigo competiran directament en aquesta ruta, a l'espera que Ilsa s'estreni el 2022, encara que el segon només té parades a Saragossa, Tarragona i Barcelona. D'altra banda, Ouigo comptarà amb cafeteria i, segons el previst, Avlo no, encara que sí que tindrà màquines d'autovenda.





Les dues companyies cobraran per accedir a la connexió Wifi, maletes extra, seients concrets o flexibilitat per cancel·lar. Els preus contemplats per Avlo l'any passat apuntaven a una tarifa de 10 euros per equipatge addicional, 8 euros per cancel·lar i 8 euros per escollir seient. Ouigo ofereix un pla de 9 euros per triar seient, equipatge addicional i servei d'entreteniment.





El tren d'Ouigo, 1 Alstom Euroduplex, compta amb una capacitat de 509 places distribuïdes en les seves dues plantes, mentre que els trens de Avlo són de la sèrie S-112 fabricats i remodelats per Talgo per acollir 438 persones.





Renfe defensa que el nou producte va a arrencar amb les certificacions corresponents en matèria de sanitat, desinfecció i neteja. Els primers trens Avlo disposen de protocols certificats per Aenor i per SGS.