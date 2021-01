Detingut un lladre multireincident després d'intentar robar en una pastisseria de Barcelona i caure del fals sostre

Font: EuropaPress





Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 17 de gener a Barcelona a un home, que ha ingressat a la presó, després de caure d'un fals sostre per on havia entrat presumptament a robar en una pastisseria a la ciutat i que acumulava diversos antecedents.









Segons un comunicat aquest dimarts, els fets van passar quan els Mossos van rebre l'avís d'una central d'alarmes que a través d'unes càmeres havia detectat un home que es despenjava del fals sostre d'una pastisseria de districte de Ciutat Vella de Barcelona.





Quan van arribar a al lloc dels fets, els agents van observar que en un dels forats de ventilació no hi havia la reixa de protecció i just a sota hi havia un contenidor per accedir i una clau anglesa.





Els Mossos van contactar amb el propietari, i a l'interior del local van observar desperfectes en el fals sostre i que la caixa registradora estava forçada.





Unes hores més tard, el responsable del mateix local va trucar als Mossos i els va informar que una persona s'acabava de caure del fals sostre --on suposadament es va amagar al veure la presència policial-- i que el personal de la botiga ho estava retenint.





Durant el registre del presumpte lladre, van trobar monedes per valor de 179 euros, i els agents el van detenir per un delicte de robatori amb força.





Un cop detingut, els investigadors el van relacionar amb 10 robatoris amb força més, 9 a establiments comercials i un en un domicili, tots a la ciutat de Barcelona.





Un va ser el passat 26 de desembre, quan el presumpte lladre també va accedir per un fals sostre a un restaurant de Ciutat Vella i presumptament va robar 750 euros de la caixa registradora, ia través de les càmeres de seguretat, els Mossos van reconèixer que va ser la mateixa persona que havia robat a la pastisseria.





El detingut, amb nombrosos antecedents policials per robatori amb força, va passar a disposició judicial, i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.