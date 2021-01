FGC licita les obres d'espais per a bicicletes en deu estacions de les línies metropolitanes

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitat les obres de construcció d'aparcaments per a bicicletes "segurs i tancats" en deu estacions de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, a la província de Barcelona.





Segons ha informat aquest dimarts, els aparcaments s'instal·laran a les estacions de Bellaterra, Can Feu | Gràcia, Valldoreix, Piera, Sant Vicenç dels Horts, Martorell Enllaç, Manresa Alta, Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç de Castellet i Pallejà





@FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya





Les obres consisteixen en la fabricació i instal·lació d'una cabina tancada, un mòdul prefabricat, per a col·locar les bicicletes en l'entorn immediat de les estacions de ferrocarrils.





Hi haurà dos tipus de cabina: una d'4 per 4 metres, amb capacitat per a 54 bicicletes, i una altra de 6 per 6 metres, que podrà acollir 34, i es col·locaran en llocs de pas, visibles i il·legals il·luminats per "garantir el màxim la seguretat dels usuaris ".





A més, FGC ha assegurat que anirà incrementant la dotació de places en totes les estacions de la xarxa de ferrocarrils, perquè totes les places "siguin segures" i més properes a l'estació.

Inicialment es preveu instal·lar unes 4.000 places, però l'oferta anirà augmentant a mesura que "la demanda la justifiqui" fins arribar a unes 8.000 places.