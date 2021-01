El Barça, amb Messi, busca a Vallecas validar el bitllet per a quarts de Copa

Sense Atlètic ni Reial Madrid, expulsats de la Copa pel Cornellà i l'Alcoià, el Barça té una gran oportunitat per arribar molt lluny en la competició de l'KO i intentar lluitar per aconseguir el seu trentè primer trofeu en un curs molt convuls.





Aquest dimecres, a Vallecas, l'equip de Koeman s'enfronta a el Rayo Vallecano en una confrontació amb el passi per als quarts de final en joc. Una trobada més fora de l'coliseu barcelonista a on el Barça tornarà diumenge que ve per rebre a l'Athletic Club de Marcelino García Toral, el seu "botxí" a la Supercopa, en una altra important cita de lliga.





Amb unes opcions per lluitar pel Campionat de Lliga gens fàcils (els barcelonistes, segueixen en tercera posició amb tres punts per sota de Reial Madrid i superats en deu pel líder Atlètic (amb un partit menys a més), la Copa no hauria de representar per al Barça un mer tràmit.





Amb el retorn de Messi després de complir els dos partits de sanció per la seva acció contra el bilbaí Villalibre a les acaballes de la pròrroga de la Supercopa, el quadre blaugrana ha de buscar, a la fi, la continuïtat i estabilitat en el seu joc. A més de la participació de Leo, Vallecas podria ser també l'escenari de la volta pels joves Ilaix Moriba o Collado.





En una temporada atípica en tots els sentits, Koeman (mancant el cop definitiu sobre de la taula de futbolistes com Antoine Griezmann que haurien de ser referència) està assistint, al menys, a la molt bona irrupció de joves valors com el central uruguaià, Ronald Araujo, el mitja punta de Tenerife Pedri i el pas davant de jugadors decisius com Frankie de Jong o el davanter Ousmane Dembélé. És d'esperar que el talentós Riqui Puig es pugui unir a aquesta nòmina després de guanyar en confiança ... i segellar la seva primera diana al primer equip de l'Barça (curiosament de cap) a l'Estadi Martínez Valero d'Elx.





La propera parada per a l'equip barcelonista: Vallecas aquest dimecres ... i ja, a partir d'aquests vuitens de final, amb el suport als àrbitres de l'controvertit VAR. Amb 30 títols de Copa d'el Rei en el seu sarró (per 23 de l'Athletic Club ,, 19 de Reial Madrid o 10 de l'Atético) el Barça té a la mà seguir progressant en el torneig.