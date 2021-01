El medicament de Pharma Mar contra el Covid-19 elimina gairebé tota la càrrega viral

Plitidepsina, de la companyia PharmaMar, té una potent eficàcia preclínica contra el coronavirus gràcies al fet que es dirigeix a la proteïna de l'hoste eEF1A, segons els resultats d'un estudi publicat a la revista 'Science'.













Aquesta publicació ha estat fruit de la col·laboració entre PharmaMar i els laboratoris de Kris White, Adolfo García-Sastre i Thomas Zwaka, en els departaments de Microbiologia i de Biologia Cel·lular, Regenerativa i de al Desenvolupament, en la Icahn School of Medicine; de Kevan Shokat i Nevan Krogan, a l'Institut de Biociències Quantitatives de la Universitat de Califòrnia San Francisco; i de Marc Vignuzzi a l'Institut Pasteur de París.





L'article relata que l'activitat antiviral de plitidepsina contra la SARS-CoV-2 es produeix mitjançant la inhibició de la coneguda diana eEF1A. A més, plitidepsina 'in vitro' va demostrar una forta potència antiviral, en comparació amb altres antivirals contra la SARS-CoV-2, amb una toxicitat limitada.





En dos models animals diferents d'infecció per SARS-CoV-2 l'assaig va demostrar la reducció de la replicació viral, el que va resultar en una disminució del 99 per cent de les càrregues virals en el pulmó dels animals tractats amb plitidepsina.





El document també afirma que, tot i que la toxicitat és una preocupació en qualsevol antiviral dirigit a una proteïna de la cèl·lula humana, el perfil de seguretat de plitidepsina està ben establert en persones, i que les dosis ben tolerades de plitidepsina utilitzades en l'assaig clínic COVID -19 són significativament "més baixes" que les utilitzades en aquests experiments.





La publicació conclou que plitidepsina actua bloquejant la proteïna eEF1A, present en les cèl·lules humanes, i que és utilitzada pel SARS-CoV-2 per reproduir-se i infectar altres cèl·lules. Aquest mecanisme culmina en una eficàcia antiviral in vivo.





Davant la contínua propagació mundial de Covid-19 i la creixent desesperació per trobar un tractament, el director de l'Institut de Biociències Quantitatives (QBI) de la Universitat de Califòrnia a San Francisco, Nevan Krogan, va unir forces amb investigadors de la UCSF, l'Institut Gladstone, l'Escola de Medicina Icahn de la Muntanya Sinaí, l'Institut Pasteur i l'Institut Mèdic Howard Hughes, el 2020 per contribuir amb els seus coneixements a la recerca d'un tractament per a la creixent pandèmia.





Junts, aquest grup d'investigadors, ara conegut com QBI Coronavirus Research Group (QCRG), van ser els primers a traçar un mapa exhaustiu del genoma d'COVID-19 i descobrir que el virus interactua amb 332 proteïnes de les cèl·lules humanes. Aquests investigadors constitueixen el nexe d'unió entre els experiments citats en l'article.





"La nostra tasca dedicada a l'estudi de la resposta de la proteïna hoste a la infecció per SARS- COV-2 durant els últims deu mesos ens ha portat a una sèrie de fàrmacs i compostos que considerem importants candidats per a la COVID-19. El més potent , amb diferència, ha estat plitidepsina en múltiples sistemes, i ha estat un gran plaer treballar amb PharmaMar durant tot aquest temps per intentar portar aquest fàrmac als humans per al tractament de COVID-19 ", ha dit Krogan.





Per la seva banda, el catedràtic en el Departament de Microbiologia de l'Escola de Medicina Icahn de la Muntanya Sinaí, Adolfo García-Sastre, ha informat que de tots els inhibidors de la SARS-CoV-2 que s'han classificat en cultiu de teixits i en models animals des que van iniciar els seus estudis amb la SARS-CoV-2, plitidepsina ha estat el "més potent", el que subratlla el seu potencial com a teràpia per al tractament de l'COVID-19.





"Plitidepsina és un inhibidor extremadament potent de la SARS-CoV-2, la principal avantatge és que es dirigeix a una proteïna de les cèl·lules humanes i no a una proteïna de virus. Això vol dir que si plitidepsina té èxit en el tractament del COVID-19 , el virus del SARS- COV-2 no podrà fer-se resistent enfront del tractament mitjançant mutacions, el que representa una gran preocupació amb l'actual propagació de les noves variants del Regne Unit i Sud-àfrica ", ha postil·lat el professor adjunt del Departament de Microbiologia de l'Escola de Medicina Icahn de la Muntanya Sinaí, Kris M. White.





Actualment, PharmaMar està negociant amb diferents organismes reguladors l'inici dels assajos de fase III previstos.