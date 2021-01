Naturgy afirma haver conegut el contingut de l'OPA aquest matí i la qualifica de "no sol·licitada"

Naturgy afirma haver conegut aquest mateix matí, a través del comunicat enviat a la Comissió Nacional de l'Mercat de Valors (CNMV) per IFM GIF, els termes i condicions de l'OPA voluntària "i no sol·licitada" realitzada per aquest fons sobre un 22,689% de l' capital social de la companyia per un import superior als 5.000 milions d'euros.





En un fet rellevant enviat a la CNMV, Naturgy indica que el consell d'administració de la companyia es pronunciarà sobre aquesta oferta "quan ho consideri oportú i, en qualsevol cas, quan sigui legalment preceptiu".





Mentrestant, la companyia que presideix Francisco Reynés continuarà operant els seus negocis "en el millor interès dels seus accionistes", tenint en compte els condicionants derivats del procés d'oferta.





Naturgy i el seu consell d'administració han contractat els serveis de Citi i Freshfields per assessorar-los sobre aquesta OPA llançada pel fons australià d'infraestructures.





Mentre que CVC Capital Partners, a través del vehicle Rioja Acquisition, i GIP s'han compromès a no desprendre de les seves participacions en Naturgy, que sumen aproximadament un 40% del capital (20,41% correspon a CVC i 20% a GIP) en el marc de l'oferta, falta per conèixer l'opinió de CriteriaCaixa, que posseeix el 24,8% de l'accionariat.





Tant CVC com GIP entenen que la possibilitat que els accionistes minoritaris es beneficiïn de l'oferta depèn de la voluntat dels grans accionistes de no vendre la seva posició per reduir l'impacte del prorrateig.





En qualsevol cas, deixen clar que no hi ha cap altre acord de cap naturalesa en relació amb l'oferta entre l'oferent, GIP o CVC i no hi ha cap tipus d'acció concertada entre les parts.





L'oferta està supeditada a rebre les corresponents autoritzacions reguladores, governamentals i de competència preceptives, així com a assolir un nivell mínim d'acceptació de, al menys, 164.834.347 accions, equivalents a un 17% de el capital social de Naturgy.