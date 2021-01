Vint empreses espanyoles pacten una inversió de 147 milions per llançar 30 satèl·lits d'observació terrestre

Una vintena d'empreses espanyoles han llançat un projecte d'I + D + i que suposarà una inversió de 147 milions d'euros amb els que dissenyaran, fabricaran i llançaran una constel·lació de trentena de satèl·lits d'observació terrestre. La iniciativa s'ha presentat al Ministeri d'Indústria en el marc de l Programa d'Impuls de projectes tractors de Competitivitat i Sostenibilitat Industrial que serà finançat amb els fons europeus de recuperació.





Font: EP





El projecte generarà uns 500 milions d'ingressos estimats en 2026 i segons els seus impulsors permetrà digitalitzar múltiples sectors estratègics i obtenir dades clau per a la monitorització mediambiental i la transició ecològica.





L'empresa que liderarà el projecte és la companyia Open Cosmos, que ja opera missions satelitales de principi a fi. El projecte inclou a empreses de tota la cadena de valor del sector espacial --des del disseny del satèl·lit fins a la gestió de les dades o les aplicacions específiques per a l'usuari final-.





El consorci reuneix 23 actors -grans entitats, pimes i centres de recerca- que lideren el desenvolupament de tecnologies i aplicacions espacials a Espanya, entre els quals figuren Sener, l'Institut Astrofísic de Canàries, el clúster espacial de la Comunitat de Madrid, IEEC , i2CAT o ICGC.





El projecte té un caràcter industrial netament exportador de tecnologia i espera generar un 10 per cent més de llocs de treball de qualitat en el sector espacial i generar una facturació de més de 500 milions d'euros per 2026.





La primera fase dels 30 satèl·lits començarà a operar en menys de dos anys consistirà en construir models digitals per abordar amb dades freqüents i d'alt valor científic dels principals reptes als quals s'enfronta Espanya pel que fa a sostenibilitat, digitalització i optimització de múltiples sectors econòmics.





Els satèl·lits inclouran nous sistemes de propulsió, una generació de càmeres d'observació amb Intel·ligència Artificial integrada, un sistema de comunicacions d'alt ample de banda o la integració d'aplicacions amb els serveis terrestres i satelitales d'Internet de les coses (IOT), entre d'altres elements.





Així mateix, segons informa el consorci, desplegarà una plataforma de dades en el núvol on mitjançant avançades tècniques de processament recolzades per intel·ligència artificial, serà possible analitzar l'entorn per a una presa de decisions efectiva.





Això permetrà aplicacions directes en agricultura, protecció civil i ambiental, energies alternatives, gestió d'infraestructures, prevenció i detecció de desastres naturals, entre d'altres.





Open Cosmos, fundada pel mallorquí Rafael Jordà, ha duplicat la seva plantilla en els últims anys. En 2017 va llançar el seu primer satèl·lit i consolidar les seves missions espacials al costat de l'Agència Espacial Britànica (UKSA) o l'Agència Espacial Europea (ESA), que han finançat alguns dels seus projectes més importants.





En 2017 va ser seleccionada per l'ESA com el primer proveïdor de Missions espacials de nanosatèl·lits d'Europa, sota el programa Pioneer. A més, en 2019 va ser designada per desenvolupar el satèl·lit d'observació de la Terra Mantis, una missió les aplicacions es centren en la vigilància i regulació de les extraccions de petroli i gas, així com en la supervisió de la mineria i el seu impacte per garantir una transició energètica eficient i sostenible.





"Estem davant d'un projecte que reuneix talent i tecnologia de primer nivell, i que atraurà inversió internacional, crearà ocupació d'alta qualificació i augmentarà la capacitat exportadora del sector", ha destacat el vicepresident de dades i serveis satelitales d'Open Cosmos, Carlos Fernández de la Pena.





La vintena d'empreses que formen part d'aquest consorci són AISTech, Anzen Engineering, AVS, Balamis, BH Dynamics, Gutmar, Fundació i2Cat, Institut Astrofísic de Canàries, ICGC, IEEC, Ienai Space, isardSAT, Lobelia, Madrid Space, OpenCosmos, Orbital EOS, PLD, Radian Systems, Sener, SpaceSUR, Weendee.