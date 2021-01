La soca anglesa és més transmissible però "depèn molt" del país, segons un expert

El cap de Servei de Microbiologia de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Tomàs Pumarola, ha concretat que la variant britànica del coronavirus (B117) és entre un 30 i un 50% més transmissible que qualsevol variant anterior, tot i que ha matisat que "depèn molt" de cada país, de com mesuren l'impacte de la pandèmia i de com recullen les xifres epidemiològiques

"Aquestes variants no només tenen una major transmissibilitat, probablement també tenen una major eficàcia biològica", ha precisat Pumarola aquest dimarts sobre una variant que està desplaçant a la resta al Regne Unit, en les seves paraules.





Pumarola ha argumentat que la probable expansió de la variant britànica a Espanya, donada la situació d'altres països a Europa, es traduirà en un "major nombre de casos" al tenir una major capacitat de transmissió.





No obstant això, Pumarola ha reivindicat que es pot controlar la disseminació de la variant si s'acompanya la seva introducció al país amb unes "bones mesures de prevenció" i distanciament social, les mateixes que s'han impulsat per a la gestió de variants anteriors.





Sobre l'enduriment de les restriccions davant l'arribada de la nova soca, Pumarola ha destacat que els paràmetres més importants per prendre decisions d'aquest tipus són la saturació del sistema sanitari i l'ocupació de les unitats de cures intensives (UCI) més enllà de la circulació de noves variants.





AGRESSIVITAT





A l'ésser preguntat per si les variants del Covid-19 són més agressives, Pumarola ha dit que amb la britànica es pot descartar amb "una certa seguretat", encara que ha matisat que els estudis segueixen en curs i ha detallat que de les variants africana i brasilera encara no hi ha xifres.





"Si jo em infecte amb una d'aquestes variants tinc les mateixes probabilitats de tenir un quadre greu que amb les variants anteriors, la qual cosa és tranquil·litzador perquè la majoria de la població té quadres lleus i fins i tot asimptomàtics", ha afegit.





SEQÜENCIACIÓ





Pumarola ha destacat la capacitat "important" de seqüenciació a Catalunya per seqüències genòmiques de virus que estan acabant de definir amb un grup format per quatre centres hospitalaris als quals pot ser que se'ls uneixin altres instituts catalans.





En concret, aquests centres són: l'Hospital Vall d'Hebron, l'Hospital Clínic, l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobreagat (Barcelona).

A l'ésser preguntat per si es tindrà una capacitat de seqüenciació suficient per a la identificació de noves variables de virus, Pumarola ha defensat que sí: "No tindrem cap problema".





No obstant això, ha matisat que, tot i que fer esforços en la seqüenciació "està molt bé", no és fàcil interpretar el que s'extreu de les seqüències.





VACUNA





Pumarola ha explicat que de moment sembla que l'eficàcia de la vacuna contra la Covid-19 no es veu afectada per la variant anglesa però ha subratllat que aquestes xifres són preliminars, així com de les altres dues variants de les que no es disposa de " xifres fidedignes encara per afirmar el mateix ".





Així, ha advocat per seguir amb la vigilància i veure com evoluciona el virus perquè, si es comencen a registrar casos positius entre persones vacunades, es puguin prendre decisions en salut pública i indústria per modificar les vacunes: "Aquest és un procés extraordinàriament dinàmic entre el virus i nosaltres ".





MÉS VARIANTS





Sobre l'aparició de més variants en el futur, Pumarola ha argumentat que a mesura que el virus comenci a tenir situacions ambientals adverses --com la resposta immunitària per infecció o vacunación-- virus "anirà canviant".





Ha reiterat que s'ha d'estar "molt tensionat i fer una vigilància molt pròxima" perquè, en el moment en què s'intueixi que hi haurà un problema, es pugui actuar de forma ràpida.





Sobre les variants africana i brasilera, Pumarola ha lamentat que de moment disposen de poques xifres però tampoc ha descartat una possible disseminació: "Ara parlem de la britànica però d'aquí un mes parlarem d'una altra variant".