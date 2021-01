L'actual cap de l'Armada, Teodoro López Calderon, és nomenat nou JEMAD

El Govern ha nomenat a l'actual almirall cap d'Estat Major de l'Armada, T eodoro López Calderón, com a nou cap d'Estat Major de la Defensa (Jemad) en substitució del general Miguel Àngel Villarroya.





Teodoro López Calderón. Font: EP





El nomenament té lloc després de la renúncia del general Miguel Àngel Villarroya com a cap de la cúpula militar després de la polèmica per les vacunacions en les Forces Armades. Villarroya va rebre la vacuna del Covid-19 al costat d'altres alts comandaments militars dins de la campanya de vacunació en les Forces Armades.





Aquest nomenament entrava dins de les principals travesses. Una norma no escrita de les Forces Armades estipula una rotació entre els dos exèrcits i l'Armada en el lloc més alt de la cúpula militar. Villarroya és general de l'Exèrcit de l'Aire i el seu antecessor, Fernando Alejandre, ho era de l'Exèrcit de Terra, de manera que ara arribava el torn d'un almirall de l'Armada.









L'almirall López Calderón és natural de Cartagena (Múrcia) i va sortir de l'Acadèmia l'any 1978. Des de llavors ha ocupat nombroses destinacions tant nacionals com internacionals. Ha estat destinat a les fragates 'Numància', 'Astúries', 'Extremadura' i Corbeta 'Descoberta'. També va estar integrat en l'Estat Major del Comandament Nord-americà de l'Atlàntic Sud (USCOMSOLANT).





Segons detalla l'Armada, entre els seus destins en terra destaquen el de Comandant del Comandament d'Operacions, així com, en el mateix Comandament, els de Cap de l'Estat Major i Adjunt per a Operacions a el Cap de l'Estat Major. Així mateix ha estat destinat com a President de la Secció Espanyola del Comitè Permanent Hispà-Nord-americà, cap de la Secció de Plans Estratègics de la Divisió de Plans de l'Estat Major de l'Armada, Cap d'Operacions de l'Estat Major del Comandament Operatiu Naval i Conseller Tècnic en el Gabinet Tècnic de el ministre de Defensa.