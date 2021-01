Sánchez anunciarà les 17.30 hores el substitut d'Illa després comunicar-ho al Rei

El president de Govern central, Pedro Sánchez, ha de comunicar aquesta tarda al Rei els canvis que emprendrà en el seu Executiu arran de la sortida del ministre de Sanitat, Salvador Illa, per presentar-se a les eleccions catalanes.





Després d'això, el cap de l'Executiu té previst oferir una breu declaració a la Moncloa a les 17:30 hores per anunciar de la seva decisió, segons ha informat Moncloa.





La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, és la favorita per substituir Illa al front de Sanitat. A més, s'espera que entri al Govern el líder del PSC, Miquel Iceta, per ocupar aquesta vacant, després d'haver renunciat a liderar la candidatura catalana a favor del ministre Illa. El dirigent català ja es troba a Madrid.





Illa deixa el Ministeri en plena tercera onada i amb els contagis disparats, el que li ha costat dures crítiques de l'oposició, primer, per ostentar durant un mes aquesta doble condició de ministre i candidat, i ara, per anar-se'n abans d'oferir la seva última compareixença al Congrés per informar de l'evolució de la pandèmia, prevista per a aquest dijous.





És més, el fet d'anar-se'n abans de la seva compareixença mensual a la cambra baixa ha generat malestar fins i tot en els seus socis de Govern de Unides Podem.





La decisió d'Illa de presentar-se a les catalanes es va fer pública a finals de desembre, si bé el candidat va explicar llavors que seguiria bolcat al "101%" al Ministeri i en lluitar contra la pandèmia fins que arrenqués la campanya electoral.





Finalment Moncloa ha informat aquest dilluns que aquest dimarts assistiria al seu últim Consell de Ministres, i que el president de Govern, Pedro Sánchez, anunciaria llavors qui serà la persona que el substitueixi. La presa de possessió del nou ministre es formalitzarà dimecres al Palau de la Zarzuela.