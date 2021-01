Mor el ministre de Defensa de Colòmbia per coronavirus

El ministre de Defensa de Colòmbia, Carlos Holmes Trujillo, ha mort aquest dimarts a causa del coronavirus en un hospital militar de la capital, Bogotà, en què va ser ingressat el 13 de gener a causa de complicacions a causa de la malaltia.





Font: EP





Holmes Trujillo, de 69 anys, estava ingressat en una unitat de cures intensives a causa d'una pneumònia a causa del COVID-19. El Ministeri de Salut havia informat hores abans de la seva mort que evolucionava favorablement, tot i que es mantenia connectat a un

respirador.





Les primeres notícies de la seva mort han arribat per boca de la seva pròpia família. "Amb profund dolor, rebut la defunció del meu germà. Va lluitar per les seves conviccions i va morir defensant-", ha dit José Renán Trujillo, germà de la víctima ministre, a través del seu compte a la xarxa social Twitter.





A partir d'aquí, s'han succeït els missatge de suport, també per part de president, Iván Duque, que ha traslladat en un missatge a la nació el seu "profund dolor i tristesa" per la mort d'un "amic" i un "company de lluita ". "No puc expressar el dolor que tinc", ha lamentat.





El mandatari ha enviat el condol a la família del difunt, de què ha recordat la seva "vocació de servei públic" i la seva ètica, dins d'"una recerca constant de l'excel·lència". Així, ho ha recordat com un dirigent "proper a la gent", al temps que ha repassat la seva dilatada carrera

política.





Holmes Trujillo "part en compliment del deure", segons Duc, que ha aprofitat la mort del ministre per recordar la importància de no baixar la guàrdia davant de l ' "enemic invisible" que és el COVID-19.





"Aquesta trista partida ens convida a reflexionar sobre el moment en què vivim", ha dit el mandatari colombià, a l'apel·lar tant a la ciència com a la "disciplina" ciutadana per contenir una pandèmia que només a Colòmbia ja s'ha cobrat més de 50.000 vides.





El virus, ha afegit, "actua de diferents maneres: es comporta suau amb alguns i implacable amb altres". Per això, ha instat els ciutadans a actuar amb "solidaritat fraterna" i a deixar de banda les "mesquineses" i els "oportunismes" a favor del bé comú.