Fiscalia demana vuit mesos d'inhabilitació per a Pau Juvillà, el candidat de la CUP per Lleida

La Fiscalia de Lleida demana vuit mesos d'inhabilitació per al candidat de la CUP per Lleida a les eleccions del 14 de febrer, Pau Juvillà, per no retirar llaços grocs deldespatx del seu grup a l'Ajuntament de què era regidor durant la campanya de les generals de 2017.





Font: EP





Així ho ha explicat en roda de premsa el seu advocat, Carles López, que ha afirmat que la Fiscalia, que planteja una pena també de quatre mesos multa per un presumpte delicte de desobediència a l'autoritat, demana que en el judici, encara sense data, declari la regidora de Cs, Àngels Ribes, que va ser qui va presentar la denúncia.





Juvillà ha explicat que no va ser la Junta Electoral Central (JEC) ni la de zona ni cap organismes de l'Estat qui va presentar la denúncia, sinó Cs, que va actuar "fent la feina bruta on l'Estat no vol arribar".





L'exregidor ha recordat que la decisió de mantenir els llaços a les finestres dels despatxos assignats al grup municipal de l'Ajuntament havia estat "col·lectiva" i es va adoptar de manera assembleària.





La 'número 3' de la CUP a les eleccions per Barcelona, Eulàlia Reguant, ha assenyalat que aquest judici s'emmarca "en un entramat de repressió que existeix, una repressió sistèmica que actualment a Catalunya comporta que hi hagi més de 3.000 persones represaliades per diferents casos vinculats a la defensa de l'autodeterminació ".