Catalunya permetrà saltar-se el confinament municipal per assistir a actes electorals

La portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dimarts que la Generalitat permetrà la mobilitat més enllà del confinament municipal per assistir a actes i mítings electorals durant la campanya.













En roda de premsa després del Consell Execitiu, Budó ha defensat que davant unes eleccions, el Govern ha de "poder garantir el dret de participació, manifestació i opinió", i ha assegurat que els actes presencials dels partits seran reduïts i compliran les mesures de seguretat i sanitàries.





Ha explicat que el certificat de autoresponsabilitat que els ciutadans necessiten per justificar la mobilitat més enllà del confinament municipal podrà recollir l'assistència a actes electorals.





"El dret a participar és fonamental, el Govern ho ha de garantir i per això estarà permesa aquesta mobilitat per anar a un míting. Hem de saber diferenciar unes activitats d'altres", ha dit Budó a l'ésser preguntada per si això no és contradictori amb les restriccions aprovades amb el Govern.





La portaveu ha sostingut que aquesta campanya serà diferent per la pandèmia i que hi haurà més actes telemàtics dels partits, però ha insistit que les formacions tenen dret a "traslladar els seus missatges" als electors, de manera que permetran actes presencials amb totes les mesures sanitàries.





Alguns partits ja han anunciat la seva voluntat de fer actes presencials, altres apostaran per fer la majoria de forma telemàtica tenint en compte la situació sanitària mentre que altres faran formats híbrids.