Illa assegura que no es penedeix de res del que ha fet com a ministre de Sanitat

El ministre de Sanitat i candidat de PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimarts, després del seu últim Consell de Ministres, que no es penedeix "de res del que ha fet", tampoc de deixar ara Ministeri en plena tercera onada de la pandèmia del coronavirus, perquè creu en el "treball col·lectiu".





Salvador Illa, en una imatge d'arxiu / (EP)





A més, ha justificat que hagi de ser el seu successor i no ell qui doni compte aquest mes al Congrés de l'evolució de la pandèmia i de l'estat d'alarma, tot i haver rebut dures crítiques de l'oposició i fins i tot dels seus socis de Unides podem per no comparèixer per última vegada a la cambra baixa.





"No em penedeixo de res del que he fet, deixo les meves responsabilitats en el moment en què ho he de fer, d'acord amb el que vaig anunciar en el seu moment", ha declarat en roda de premsa a la Moncloa després del seu últim Consell de Ministres, en què ha aprofitat per acomiadar-se i per agrair al seu equip, als professionals sanitaris, a les comunitats autònomes i als ciutadans la seva resposta aquests mesos.





Així mateix, ha defensat que si ha decidit fer aquest pas és perquè és un "servidor públic" que va on pot ser "més útil" i on els seus companys li "demanen" què estigui.





Preguntat sobre si no es penedeix de no haver-se anat abans, i haver evitat deixar el Ministeri en un moment tan delicat com l'actual, Illa ha recordat que el seu compromís va ser seguir al capdavant de Sanitat, bolcat al "101%" en la lluita contra el coronavirus, fins que comencés la campanya, i així ho ha complert.





Així, ha postil·lat que serà ara, una vegada que es publiqui el seu cessament en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), quan es dediqui "al 101%" en la seva candidatura per a les eleccions autonòmiques catalanes.





"Sempre he dit que crec en el treball col·lectiu, en el Ministeri hi ha un equip magnífic de professionals i servidors públics, i també n'hi ha a les comunitats, en totes elles. Van a seguir fent un treball magnífic", ha garantit Illa, sobre seva marxa precisament ara. "La tercera onada va ser derrotada igual que vam derrotar la primera i la segona perquè tenim els instruments per a això", ha recalcat.





"HA ESTAT UN HONOR SERVIR A MEU PAÍS"

Illa ha dedicat part de la seva intervenció inicial a acomiadar-se de tots els equips amb els que ha col·laborat aquests mesos en la lluita contra la pandèmia; mesos que, segons ha reconegut després, no han estat "còmodes" però sí "apassionants", perquè ha estat per a ell "un honor servir" al seu país. "Me'n vaig a una altra responsabilitat que també bestreta que no serà còmoda", ha postil·lat.





En concret, ha valorat la feina que ha realitzat amb les comunitats autònomes, tot i els "moments complicats". "He après de tots els meus adversaris polítics", ha afirmat, després de recordar també als membres de la Comissió de Sanitat de Congrés en la qual aquesta setmana ja no compareixerà, com estava previst en un inici.





Referent a això, Illa ha assegurat que ha anat a al Congrés "quantes vegades" se li ha sol·licitat, però que en aquest cas aquesta responsabilitat l'ha d'assumir i a qui el succeeixi en el càrrec. En tot cas, ha dit que el Govern complirà amb la seva obligació de donar compte de forma mensual de l'evolució de la pandèmia i de l'estat d'alarma.





Illa també ha relatat un dels moment més complicats que ha viscut en aquest any com a ministre, quan va haver de proposar-li al president de Govern, Pedro Sánchez, la necessitat d'aplicar restriccions per poder acompanyar als éssers estimats que havien mort.





"Em porto amb mi a totes les famílies que han patit i segueixen patint la malaltia i a tots els que han perdut un ésser estimat. En la nova etapa seguiré enfocat a donar el millor de mi", ha afirmat.





També ha volgut reconèixer als professionals sanitaris en el sentit més ampli, "des del metge especialista fins al zelador o els que assumeixen tasques de neteja als hospitals" la seva "vocació i la seva" professionalitat ". I als ciutadans els ha donat les gràcies per complir amb les mesures tan "dures" que s'han tingut i han d'adoptar.





"Per a mi ha estat un honor. Me'n vaig amb molta pena de deixar a molts amics dins i fora de Govern. Em considero un servidor públic i sempre estaré on crec que pugui ser més útil", ha tancat.