Sánchez nomena Carolina Darias ministra de Sanitat i Miquel Iceta, de Política Territorial

Pedro Sánchez ja ha anunciat al Rei el nom de la nova ministra de Sanitat, nomenada després de la renúncia d'Illa per dedicar-se en exclusiva a les seves tasques com a candidat de PSC a la presidència de Catalunya a les properes eleccions del 14 de febrer. Sánchez ha agraït la tasca de Salvador Illa davant la pandèmia.





Pedro Sánchez, Salvador Illa i Carolina Darias, en una imatge d'arxiu / (EP)<br>





"Si hagués de destacar una qualitat del seu pas pel Ministeri de Sanitat seria una sola paraula, respecte", ha aseurado Sánchez.





Tal com es rumorejava, el càrrec que deixa Salvador Illa serà ocupat per Carolina Darias, fins ara ministra de Política Territorial, i el lloc de Darias serà ocupat per Miquel Iceta, fins ara secretari general de PSC.





Qui són els nous ministres?

Carolina Darias va néixer a Las Palmas de Gran Canària el 1965 i, després de llicenciar-se en Dret per la Universitat de la Laguna va començar a estudiar les oposicions a el Govern canari, que va superar. El 1996 es va afiliar al PSOE, i en els 25 anys en el partit ha ocupat diferents càrrecs. Primer, en l'administració canària: va ser regidora a l'Ajuntament de les Palmas entre 1999 i 2004, i més tard va ocupar el lloc de subdelegada de Govern en la província de Las Palmas. Després d'un lapse com a diputada, el 2008 va esdevenir la delegada de Govern de Canàries, càrrec que va ocupar fins al 2011. També va ser consellera del Cabildo de Gran Canària i la primera dona en arribar a la presidència del Parlament de Canàries. Abans de ser ministra de Política Territorial i Funció Pública ocupava el càrrec de consellera d'Economia, Coneixement i Ocupació en el govern canari.





Carolina Darias en una imatge d'arxiu / (EP)





Els seus antics companys diuen d'ella que és una dona discreta i extremadament treballadora, a més de riallera i optimista. Mare de tres filles, Darias ha aconseguit arribar a el Govern espanyol gràcies al seu esforç constant.





L'altre gran protagonista de la tarda és Miquel Iceta. Nascut a Barcelona el 1960, Iceta va començar a estudiar la carrera de Química però la va abandonar el 1978 per entrar a les Joventuts Socialistes de Catalunya i dedicar-se a la vida política. Des d'aquell moment, s'ha dedicat de ple a la política. Vuit anys després de començar la seva militància en el PSC va ser regidor de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat entre 1987 i 1991. Entre 1995 i 1996 va ser sotsdirector del Gabinet de la Presidència del Govern i més tard va passar a ser diputat per la província de Barcelona, primer al Congrés dels Diputats i després al Parlament de Catalunya. En 2003 va començar la seva marxa com a portaveu de el Grup Socialista al Parlament, càrrec que va ocupar fins al 2012 i que va compaginar amb el de viceprimer secretari del PSC. El 2014 va iniciar la seva carrera com a secretari general del PSC. A més, el 2019 va ser proposat per Pedro Sánchez com a president de Senat, mostrant així la seva absoluta confiança en ell.





Miquel Iceta al Parlament / (EP)





Sánchez ja havia proposat a Iceta ser ministre anteriorment, però el representant del PSC va triar la política catalana. La seva figura com a ministre de Política Territorial pot ser molt significativa per a les relacions de Catalunya amb l'Estat. Dins el socialisme, Iceta ha estat una de les figures més conciliadores amb l'independentisme, advocant pel diàleg per arribar acords. De fet, Iceta ha estat un dels principals consellers de Sánchez des que va aconseguir la presidència d'Espanya.





El Ministeri de Sanitat

La decisió d'Illa de presentar-se a les catalanes es va fer pública a finals de desembre, si bé el candidat va explicar llavors que seguiria bolcat a el "101%" al Ministeri i en lluitar contra la pandèmia fins que arrenqués la campanya electoral.

Illa deixa el Ministeri en plena tercera onada i amb els contagis disparats, el que li ha costat dures crítiques de l'oposició, primer, per ostentar durant un mes aquesta doble condició de ministre i candidat, i ara, per anar-se'n abans d'oferir la seva última compareixença al Congrés per informar de l'evolució de la pandèmia, prevista per a aquest dijous.





Finalment Moncloa ha informat aquest dilluns que aquest dimarts assistiria al seu últim Consell de Ministres, per la qual cosa haurà de ser Darias qui comparegui al Congrés.





El Govern s'acomiada d'Illa

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha acomiadat Salvador Illa en el seu últim dia com a ministre de Sanitat agraint la seva "honestedat" i el seu "tarannà" i que hi hagi fomentat el "diàleg" polític en un període difícil per a Espanya per la pandèmia del coronavirus.





"Vull agrair-te la teva honestedat, la teva humanitat i el teu tarannà i, sobretot, que hagis aportat serenitat i diàleg a la política en un moment complicat, on era obligat l'entesa entre totes les administracions", ha declarat Montero en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres dirigint-se directament a Illa, que ha comparegut per última vegada en Moncloa per centrar-se a partir d'ara en la seva candidatura a la Presidència de la Generalitat pel PSC.





Així mateix, la portaveu ha destacat la "inestimable contribució" de Salvador Illa "al servei d'aquest país, a l'interès general i a el benestar de tots els ciutadans" en què ha descrit com "un dels anys més complicats, durs i sacrificats" en la història d'Espanya, "dolorós" per a tota la societat espanyola.





Finalment, s'ha mostrat convençuda que les tasques que desenvolupi en el futur el dirigent socialista les desenvoluparà amb la mateixa "responsabilitat i professionalitat" que fins ara i ha indicat que el president de Govern, Pedro Sánchez, ha de comunicar aquest dimarts a la tarda a el rei Felip VI el nom del pròxim ministre de Sanitat i altres canvis a l'Executiu.