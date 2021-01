CatalunyaPress T'INFORMA

Bona tarda! Tornem amb el nostre informatiu amb les notícies més rellevants del dia:





Aquest dimarts s'han mogut les cadires al Govern central . Després de la sortida de Salvador Illa per intentar arribar a al Palau de la Generalitat, Carolina Darias assumirà la cartera de Sanitat. A més, Miquel Iceta posa rumb a Madrid per dirigir el Ministeri de Política Territorial.













El Govern també ha hagut de nomenar un nou Cap de l'Estat Major de la Defensa després de la sortida de Miquel Àngel Villarroya per la polèmica amb la vacunació. L'afortunat ha estat Teodoro López Calderon, l'actual cap de l'Armada.









I com cada dia, al menys des de març de l'any passat, la informació referent al Covid-19 segueix sent protagonista. A Catalunya, el ritme de propagació de la pandèmia es comença a estabilitzar. Però hi ha una cosa que preocupa especialment a les autoritats: la pressió hospitalària no para de créixer ...





Però no tot són males notícies. Pharma Mar ha anunciat que el seu medicament contra el Covid-19 elimina pràcticament tota la càrrega viral .

















Mentre no surti el medicament, sempre hi ha una opció per protegir-se del Covid: anar a mítings electorals. O al menys això és el que pensen les autoritats de Catalunya, que permetran saltar-se el confinament municipal per poder anar a veure els polítics fer campanya pel 14F.













Fora de les nostres fronteres, hi ha dues notícies que han marcat l'agenda del dia:





- Giuseppe Conte ha presentat la seva dimissió com a primer ministre d'Itàlia .





- El ministre de Defensa de Colòmbia ha mort a causa del Covid-19 .













