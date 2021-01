Barcelona vol que les escoles bressol municipals obrin a l'agost per fer 'casals' d'estiu

L'Ajuntament de Barcelona vol obrir les escoles bressol municipals també a l'agost per realitzar 'casals' d'estiu com els que tenen lloc durant la segona quinzena de juliol i setembre.





Llar d'infants municipal pública / (EP)<br>





Segons ha avançat Betevé i han confirmat fonts municipals, el preu oscil·laria entre els 300 i 330 euros per 15 dies en un horari aproximat de 9 a 16.30 hores, i tant l'Ajuntament com les empreses d'oci oferiran beques d'estiu, amb condicions que encara no són públiques.





Les mateixes fonts han detallat que el consistori està començant a consultar si hi ha la demanda per "poder estar a temps d'incloure-ho en la programació de vacances de l'estiu que ve".