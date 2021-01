Sanitat notifica 36.435 nous casos de Covid-19, 15.660 en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha notificat aquest dimarts 36.435 nous casos de coronavirus, dels quals 15.660 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, enfront dels 7.698 registrats el dilluns. La xifra global de persones infectades de Covid-19 des del començament de la pandèmia se situa en les 2.629.817.





Lugo el primer dia de tancament perimetral / (EP)





La incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies s'ha reduït molt lleugerament, situant-se en els 893,91 casos per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 884,70 notificat dilluns per Sanitat.





Pel que fa als morts per Covid-19, aquest dimarts s'han notificat 591 més, dels quals 1.630 s'han registrat en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 56.799 persones.





En l'actualitat, hi ha 30.815 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 4.433 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 3.710 ingressos i 3.512 altes. A més, en l'última setmana 7.390 persones han ingressat en un hospital com a conseqüència de la infecció provocada pel contagi del coronavirus i 585 en una UCI. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 24,10 per cent i en les UCI al 41,27 per cent.





De les 15.660 persones diagnostiques de Covid-19 en l'últim dia, 4.237 s'han localitzat a Madrid, si bé 716 a Andalusia, 548 a Aragó, 426 a Astúries, 179 a Balears, 203 a Canàries, 171 a Cantàbria, 177 a Castella -La Manxa, 2.149 a Castella i Lleó, 2.598 a Catalunya, 44 a Ceuta, 752 a Comunitat Valenciana, 649 a Extremadura, 813 a Galícia, 61 a Melilla, 766 a Múrcia, 246 a Navarra, 685 al País Basc i 240 a la Rioja.





Pel que fa a les morts, Sanitat ha registrat ja 6.007 morts a Andalusia (256 en l'última setmana); a Aragó 2.870 (76 en els últims set dies); a Astúries 1.475 (56 en l'última setmana); a Balears 555 (13 en els últims set dies); a Canàries 515 (27 en una setmana); a Cantàbria 448 (16 en els últims set dies); a Castella-la Manxa 4.341 (43 en l'última setmana); ia Castella i Lleó 5.503 (82 en els últims set dies).





A més, 9.315 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (79 en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 68 morts des del començament de la pandèmia (una a l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 4.325 (417 en els últims set dies); a Extremadura 1.360 (116 en una setmana); a Galícia 1.635 (102 en els últims set dies); a Madrid 12.425 (111 en els últims set dies); a Melilla 49 (cap en els últims set dies); a Múrcia 964 (107 en els últims set dies); a Navarra 1.012 (19 en els últims set dies); al País Basc 3.301 (91 en els últims set dies); ia La Rioja 631 (18 en els últims set dies).





Pel que fa a les proves diagnòstiques, des del passat 16 de gener i fins al 22 de gener s'han realitzat 1.634.123, de les quals 1.070.632 han estat PCR i 563.491 test d'antígens. La taxa total de positivitat se situa en el 16,30 per cent.