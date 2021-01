Un home es cura d'un limfoma de Hodgkin després contagiar-se de coronavirus

El British Journal of Haemathology ha publicat un cas clínic d'un home de 61 anys que patia un limfoma de Hodgkin i després contagiar-se de coronavirus va desenvolupar una resposta antitumoral.





Tomografia per emissió de positrons (PET) de l'pacient abans de contagiar-se de covid-19 i quatre mesos / (British Journal of Haemathology)





La revista assegura que si bé l'home estava en tractament amb hemodiàlisi perquè patia insuficiència renal terminal secundària després d'un trasplantament renal fallit, quatre després de ser diagnosticat amb coronavirus el limfoma havia disminuït significativament.





Els metges expliquen que la infecció per SARS-CoV-2 va desenvolupar "una resposta immunitària antitumoral, com s'ha descrit amb altres infeccions en el context del limfoma no Hodgkin d'alt grau". Les citocines que es van produir en resposta al coronavirus podrien haver activat cèl·lules T amb antígens tumorals i haver eliminat així el tumor.