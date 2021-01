Renfe ven en un dia més de 79.640 bitllets per viatjar a Avlo entre Madrid i Barcelona

Renfe ha venut fins a les 20.00 hores d'aquest dimarts 79.641 bitllets per viatjar en la línia que uneix Madrid i Figueres, amb parades a Guadalajara, Calataiud, Saragossa, Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona, a partir del 23 de juny, segons informen fonts de la companyia.





AVLO, l'AVE companyia de baix cost de Renfe / (EP)<br>









La xifra de bitllets venuts durant aquest dilluns, des d'una xifra simbòlica de 5 euros, és capaç d'omplir 182 dels trens de Talgo amb els quals Avlo, el nou servei 'low cost' de Renfe, circularà quatre vegades al dia en aquesta línia a partir del pròxim mes de juny.





No obstant, si bé tots els bitllets partien d'un preu inicial de cinc euros, a la tarda, les places a aquest preu eren cada vegada més difícils de trobar en dates clau, com els caps de setmana d'estiu, que ja ascendeixen a 29 i 39 euros per trajecte i persona.





Aquesta promoció coincideix amb la celebració aquest any del 80 aniversari de la companyia pública i el preu especial es mantindrà fins al pròxim 14 de febrer des de la seva pàgina web ' www.avlorenfe.com '. A partir de l'1 de febrer també es podran adquirir a ' www.renfe.com '.





El web ha rebut 164.000 visites, amb 300.000 pàgines vistes. El 69,5% han arribat des de Madrid (39,8) i Barcelona (29,7). Així mateix, el 60% dels accessos s'han realitzat amb dispositius mòbils.





Els bitllets es poden comprar per viatjar fins al 11 de desembre. Un dels quatre serveis diaris farà parada a totes les estacions assenyalades, mentre que els altres tres combinaran serveis directes entre Madrid i Barcelona o una única parada a Saragossa.





COMPETÈNCIA OBERTA

Avlo competirà amb Ouigo en aquesta línia després que el desembre passat es liberalitzés el transport d'Alta Velocitat a Espanya. L'operador vinculat a la companyia pública francesa de trens SNCF ja ha posat també els seus primers bitllets a la venda des de 9 euros per viatjar entre Madrid i Barcelona a partir del 10 de maig, un dia després que finalitzi l'actual estat d'alarma.





Les dues empreses competiran directament en aquesta ruta, a l'espera que Ilsa s'estreni el 2022, tot i que Ouigo només té parades a Saragossa, Tarragona i Barcelona. D'altra banda, aquest operador comptarà amb cafeteria i, segons el previst, Avlo no, encara que sí que tindrà màquines d'autovenda.





Les dues cobraran per accedir a la connexió Wifi, maletes extra, seients concrets o flexibilitat per cancel·lar. Els preus contemplats per Avlo apunten a una tarifa de 10 euros per equipatge addicional, 8 euros per cancel·lar i 8 euros per escollir seient. Ouigo ofereix un pla de 9 euros per triar seient, equipatge addicional i servei d'entreteniment.





El tren d'Ouigo, 1 Alstom Euroduplex, compta amb una capacitat de 509 places distribuïdes en les seves dues plantes, mentre que els trens de Avlo són de la sèrie S-112 fabricats i remodelats per Talgo per acollir 438 persones.