El 64% de la població de 50 països creu que el canvi climàtic suposa una emergència global

El 64% tenia en 50 països que representen més de la meitat de la població mundial considera que el canvi climàtic suposa una emergència global, segons la major enquesta realitzada per la Universitat d'Oxford per al Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD ).













L'enquesta 'Peoples' Climate Voti (el Vot pel clima) 'és la major enquesta d'opinió pública realitzada sobre el canvi climàtic ja que abasta a 50 països amb més de la meitat de la població mundial. A més, inclou més de mig milió de persones menors de 14 anys, un segment demogràfic clau que normalment no pot participar en els processos electors normals.

Els resultats detallats de l'enquesta, desglossats per edat, gènere i nivell educatiu, seran traslladats a governs de tot el món pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), ens organitzador de la innovadora enquesta juntament amb la Universitat d'Oxford .





En molts dels països participants, aquesta és la primera vegada que es realitza una enquesta d'opinió a gran escala sobre el canvi climàtic. Els resultats busquen aportar informació a les negociacions a la Cimera de Clima de l'ONU (COP26) que tindrà lloc el proper mes de novembre a la ciutat escocesa de Glasgow (Regne Unit).





L'enquesta va preguntar als participants si consideren que el canvi climàtic és una emergència global i si estaven a favor de divuit polítiques climàtiques clau d'aquí a sis àmbits d'actuació: energia, economia, transport, agricultura i alimentació, natura, i protecció de les persones .





Els resultats reflecteixen que moltes vegades els ciutadans desitjarien polítiques climàtiques àmplies que superin el marc de mesures actual. Per exemple, en vuit dels deu països enquestats amb les emissions més altes del sector elèctric, una majoria va donar el seu suport a les energies renovables.





En quatre de cada cinc països amb les emissions més altes a conseqüència dels canvis en l'ús de la terra i amb dades suficients sobre les polítiques preferides, es va observar un suport majoritari a la conservació dels boscos i de la terra al temps que en nou de cada deu països amb una població més urbanitzada es van mostrar a favor de l'ús de cotxes i autobusos elèctrics, o de bicicletes.





L'administrador de l'PNUD, Achim Steiner, ha subratllat que "independentment de quin sigui el seu origen, els ciutadans coincideixen que el canvi climàtic constitueix una emergència global".





A més, ha destacat que també mostra que les persones "són conscients" de l'escala d'acció que es necessita, des d'una agricultura respectuosa amb el clima, a la protecció de la natura, i la inversió en una recuperació verda ".





"El 'vot pel clima' atorga als països un mandat clar per adoptar mesures climàtiques àmplies amb el suport de l'opinió pública", assenyala.





La innovació en aquesta enquesta de l'PNUD és que va ser distribuïda a través de xarxes de jocs per a dispositius mòbils amb el propòsit d'incloure a grups de persones a les quals és difícil accedir amb els mètodes d'enquesta tradicionals, com els menors de 18 anys.





Experts en demoscòpia de la Universitat d'Oxford van procedir a una ponderació de l'enorme mostra obtinguda per fer-la representativa dels perfils d'edat, gènere i nivell educatiu dels països participants en l'enquesta i compta amb un marge d'error de +/- 2% .





Les polítiques que van rebre més suport van ser les de conservació dels boscos i la terra (54% de suport públic), més energia solar, eòlica i renovable (53%), adopció de tècniques agrícoles respectuoses amb el clima (52%), i majors inversions en negocis i llocs de treball verds (50%).





El professor Stephen Fisher, del Departament de Sociologia de la Universitat d'Oxford, defensa que l'enquesta del sondeig d'opinió sobre el canvi climàtic "més important mai realitzada" ha mostrat que les xarxes dels jocs per a dispositius mòbils poden no només arribar a molta gent, sinó que són capaços també d'atreure la participació de diferents tipus de persones en un grup divers de països.





"El Vot pel clima ens ha deixat una abundància d'informació sobre l'opinió pública que mai fins ara havíem vist", ha manifestat Fisher que celebra que el reconeixement de l'emergència climàtica "està molt més estès" del que es pensava anteriorment.

El professor subratlla també que els resultats mostren també clarament que la majoria de la població vol mesures de política robustes i àmplies i que l'enquesta revela una vinculació directa entre el nivell educatiu de la persona i el seu desig que s'adoptin mesures climàtiques.





En concret, conclou que hi ha un reconeixement molt elevat de l'emergència climàtica entre els enquestats amb educació universitària en tots els països, des de països menys avançats com Bhutan i la República Democràtica de Congo (82% en ambdós) a països rics com França (87 %) i el Japó (82%).





Pel que fa a l'edat, es va observar que les persones joves (menors de 18 anys) tenen una major probabilitat de creure que el canvi climàtic suposa una emergència climàtica que les persones per sobre d'aquesta edat.





No obstant això, altres grups d'edat no queden lluny; així, el 65% de les persones entre 18 i 35 anys, el 66% del grup de 36 a 59, i el 58% dels majors de 60 anys perceben també l'emergència climàtica, el que il·lustra l'ampli abast d'aquesta perspectiva.





No obstant això, els resultats per països representen el que pensen les persones que es troben físicament a cada país de manera que no representa l'opinió dels ciutadans legals d'un país. És a dir, representen, per exemple el que opinen les persones que estan a França però no el que pensen els francesos.