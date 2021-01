Alcaldes granadins mostren la seva "preocupació" després d'una setmana sísmica "horrorosa"

Els alcaldes dels municipis granadins d'Atarfe i Santa Fe, epicentres de la majoria dels terratrèmols que sacsegen en els últims dia a la província de Granada, han incidit en la "preocupació" de la seva població després d'una setmana de moviments sísmics "horrorosa" , que culmina amb els últims sentits a la província en la nit d'aquest dimarts.





En declaracions a Canal Sur Ràdio, l'alcalde d'Atarfe, Pedro Martínez, ha assenyalat que "tot el poble" està al carrer, donant-se nombrosos casos de "gent que ha agafat el cotxe i ha sortit cap a descampats" com a conseqüència dels " fortíssims "últims sismes.





"Hi ha gent espantada als parcs i avingudes, al carrer", ha manifestat Martínez, que apunta com a principal problema a terratrèmols amb intensitat 4,4 i un epicentre bastant superficial, el que provoca que el moviment sigui més gran.





De la seva banda, Manuel Alberto Gil, regidor de Santa Fe, ha incidit que "i a la gent pensa el pitjor, estan molt nerviosos i intranquils", pel que ha posat èmfasi en la necessitat de calmar la ciutadania, tenint en compte que per ara no hi ha constància de cap tipus de dany personal.