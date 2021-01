Detinguda per deixar sol el seu fill petit al cotxe per anar al casino

Una dona ha estat detinguda després que deixés al cotxe al seu fill petit mentre, suposadament, jugava amb la seva parella, també arrestat, en un casino del municipi malagueny de Marbella, segons han confirmat fonts policials.





La dona ha estat detinguda per un delicte d'abandonament temporal de menor, segons ha avançat aquest dimecres diari 'SUR'. Els fets van passar aquest passat dissabte. La Policia Nacional va ser alertada per un ciutadà, que va dir que hi havia un nen, de tres anys, només dins d'un cotxe.





A al lloc s'han desplaçat els agents, que van veure al petit que, aparentment, estava sol i les portes de el vehicle obertes. Per això, després de comprovar que el nen es trobava bé, van tractar de localitzar familiars sense aconseguir-ho. No obstant això, una parella va sortir del casino i, després de veure els agents, van anar al cotxe, comprovant la policia que la dona, d'uns 30 anys i alemanya, era la mare.





Segons el diari, la dona va manifestar als agents que s'havia sentit indisposada i que havia hagut d'entrar als banys del casino. No obstant això, la policia va veure que tots dos portaven a sobre fitxes per valor de 5.000 euros, comprovant també els fets a l'entrevistar-se amb treballadors de el lloc. Tots dos van ser detinguts i han quedat en llibertat.