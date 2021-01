La Sala Atrium celebra el seu desè aniversari amb "Júlia" de Strindberg

En aquests temps de turbulències i incerteses que han afectat molt acusadament a el món de la cultura, resulta estimulant que hi hagi qui es manifestin esperançats, com és el cas dels responsables de sala Atrium que arriba ara mateix els deu anys de funcionament. No és temps de grans celebracions, però han decidit commemorar l'efemèride amb "Júlia" de Strinberg, obra que forma part d'un cicle denominat "Trilogia de la imperfecció" amb "Nora" ( "Casa de nines") i "Nina" ( "La gavina").





Es tracta d'una adaptació que té com a punt de partida el text clàssic en què es reflecteixen alguns dels grans temes de l'existència humana, com el poder, la relació home-dona, l'alliberament de la dona, la desigualtat, el fet de fins a quin punt una història personal condiciona les formes en què ens podem relacionar amb els altres i fins i tot la por a què diran. A més "des d'un punt de vista actoral -ens diuen- el muntatge treballa sobre una interpretació naturalista, però, alhora, poètica".





El desè aniversari convida a recordar els orígens d'Atrium. "Vam estar buscant un teatre que ens volgués acollir per posar en funcionament els nostres projectes, però no trobem cap. Llavors vam decidir instal·lar-nos pel nostre compte i vam descobrir aquest espai "que, anem a recordar-ho, està en Consell de Cent, entre el passeig de Sant Joan i Roger de Flor. És, per tant, un d'aquests teatres d'aforament reduït que permeten que hi ha un estret contacte entre els intèrprets i els espectadors però que, però, té una estructura a la italiana.





En tot cas, aquesta celebració no suposa un estancament, sinó que els membres de l'equip d'Atrium manifesten amb rotunditat el seu desig d'actualització constant. "Vivim una època en què imperen les noves tecnologies i el teatre no ha de marginar d'elles sinó, molt a contra, ha de incorporar-les perquè són unes eines molt vàlides que ens obligaran fins i tot a evolucionar el nostre concepte d'interpretació". I afegeixen: "Assumim la necessitat d'anar a la recerca d'una escena digital, d'un teatre visual o dels objectes". És el fruit doncs d'un moment de reflexió i unes ganes d'explorar les possibilitats reals de les formes d'expressió entre les arts en viu i les tecnologies actuals en un context de crisi de valors cíclic que va inspirar les obres originals en què es va basar. D'aquesta manera, "Júlia" representa en el nou projecte d'escena digital d'Atrium ja que el muntatge fa servir alguna d'aquestes noves eines, com una càmera que permet que l'espectador capti no només el que veu des del seu seient, sinó també el que passa a l'altre costat de l'escenari. "El teatre és, en definitiva, artifici i les tecnologies no són més que noves formes d'artifici".





L'equip d'Atrium reconeix que ha viscut moments d'incertesa econòmica però que, en general, totes les seves produccions han funcionat bé tant a Barcelona, com a Madrid i que a més han aconseguit diversos premis. Un balanç, doncs, estimulant que convida a l'optimisme ia l'esperança.