El constitucionalisme se la juga una altra vegada a Catalunya

Compte enrere per a l'inici d'una campanya electoral inèdita a Catalunya amb uns decisius comicis que, després de la irrupció del socialista Salvador Illa com a presidenciable, obre algunes opcions a que es trenqui, fins i tot, la majoria independentista a la Cambra legislativa catalana. Així, al menys, ho semblen entreveure algunes enquestes que aventuren la caiguda de Ciutadans.





El constitucionalisme se la torna a jugar a Catalunya amb el "factor Salvador Illa" com a comú denominador en previsió de la patacada electoral de Ciutadans que podria perdre més de 20 escons dels aconseguits per Inés Arrimadas com a cap de cartell a la cita amb les urnes de 2017.





Amb sondejos que auguren una victòria d'Illa (el seu tarannà i popularitat s'han vist ben reflectits en les enquestes en els últims dies) i una formació "taronja" que no ha estat capaç de rendibilitzar (amb Arrimadas en primer terme) el seu irrepetible èxit a Catalunya, l'exministre de Sanitat estaria en condicions de tocar la fibra tant de l'electorat nacionalista com del catalanista més moderat.





@EuropaPress





A més de prendre el testimoni d'Arrimadas, Illa i el PSC tindrien ampli marge de pactes post-electorals amb opcions d'arribar a acords tant a dreta com a esquerra. Amb forces constitucionalistes o sobiranistes (PDeCat i Comuns al costat de la independentista ERC).





En aquest context i amb la més que segura irrupció de Vox al Parlament (entre sis i deu diputats li donen algunes enquestes) en detriment de la millora, en qualsevol cas, del PP del tarragoní Alejandro Fernández (podria obtenir fins a set després del patacada de 2017 en què va caure fins a tres), el bloc oposat a la independència podria permetre a Illa obtenir una eventual majoria, fins i tot sense Vox.





Un escenari que, tot i això, hauria d'habilitar no només el suport al PSC d'un grup format per Ciutadans, PP i Comuns sinó que totes aquestes forces polítiques aconseguiren els millors resultats possibles que alguns sondejos els atribueixen.





Podria una victòria d'Illa trencar l'actual escenari de blocs a la Cambra catalana? Amb Ciutadans en caiguda lliure, la seva "presidenciable" Carlos Carrizosa, persona d'absoluta confiança de Acostades, centrarà el seu discurs a denunciar la intenció de PSC de conformar un "Tripartit" no constitucionalista, mentre, el popular Fernández defensarà la seva formació com a alternativa davant dels "taronges" i Vox com la que assegura transversalitat en el citat constitucionalisme.