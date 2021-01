Un exregidor de CiU condemnat per falsificar un contracte evita la presó realitzant un curs de formació en ètica

Antoni Vives (EP)





L'exregidor de CiU a l'Ajuntament de Barcelona Antoni Vives ha acceptat ser condemnat per falsificar un contracte a l'empresa municipal Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà a 2012, pel que ha acordat amb la Fiscalia una pena de dos anys de presó que commutarà per un curs de formació en ètica en la gestió pública.





Vives ha ratificat aquest dimecres davant els magistrats de la Secció 2 de l'Audiència de Barcelona la seva conformitat amb l'acord assolit entre les defenses i les acusacions de la causa.





La condemna a l'exregidor també inclou una multa de 5.400 euros, i el canvi de la pena de presó pel curs de formació està condicionat al fet que no torni a delinquir en dos anys.





TREBALL FICTICI





La Fiscalia va demanar cinc anys de presó per l'exregidor de CiU a l'Ajuntament de Barcelona Antoni Vives, a qui ha acusat de fer un presumpte contracte fals a l'exalcalde de Cervelló (Barcelona) del mateix partit Jesús Arévalo per treballar "fictíciament" a la societat municipal Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà.





En l'escrit d'acusació, la Fiscalia va relatar que Barcelona Regional va contractar a Arévalo des del 9 de gener de 2012 fins el 31 de maig de 2015, quan exercia com a alcalde de Cervelló i coincidint amb les eleccions municipals en què BComú va arribar a l'Ajuntament de Barcelona, amb un sou de 34.000 euros anuals i a jornada completa.





A l'arribar a l'Ajuntament, Arévalo va passar a cobrar un salari més baix a què tenia en el seu treball anterior com a arquitecte a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), i la Fiscalia considera que per aquest motiu va demanar al seu partit que l'administració li contractés per "completar la seva remuneració anual".





El Ministeri Públic acusa Vives de decidir, de comú acord amb el director general de Barcelona Regional, Guillermo Muller, "contractar-fictíciament" a l'entitat.





Considera que ho van fer "amb conscient i grollera infracció del deure d'actuar d'acord amb l'ordenament jurídic i amb evident perjudici econòmic per als interessos públics".





Així mateix, l'escrit de la Fiscalia afirma que Arévalo no va participar en cap projecte de Barcelona Regional durant el temps en què va figurar d'alta com a treballador de l'entitat, i considera que "els tres acusats es van concertar per simular el contracte i donar-li aparença de legalitat ".





Ho van fer amb l'objectiu de "obtenir un il·lícit enriquiment a càrrec dels cabals públics" a favor d'Arévalo, que va rebre en total 155.067,59 euros: 39.959,49 el 2012, 44.914,18 el 2013, 45.061,35 el 2014 i 25.132,57 el 2015.