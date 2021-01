Catalunya no autoritza a sortir del municipi per participar en mítings electorals

Comella (CatSalut) alerta que la situació sanitària està en un "fràgil equilibri" / @Europapress





El secretari general de la Conselleria de Salut, Marc Ramentol, ha advertit que no hi ha un "crida a trencar el perímetre municipal" per assistir a mítings electorals, després que el Govern informés aquest dimarts que permet sortir del municipi per participar en aquest tipus d'actes.





En una entrevista a TV3 aquest dimecres ha afirmat que els actes presencials de la campanya electoral han de dirigir-se als veïns del municipi en què se celebrin, en el marc de les restriccions pel Covid-19.





"Els partits s'estan preparant per fer actes de molt petit format en què bàsicament hi haurà un component telemàtic i un molt petit component presencial", ha sostingut Ramentol.





Sobre el seguiment de casos de Covid-19, ha explicat que la Conselleria està formant a 500 treballadors que aquest dilluns començaran a rastrejar casos, i que 200 d'ells ja formaven part de l'equip de 'scouts' de Ferroser.





ADRIÀ COMELLA



Per la seva banda, el director de Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha avisat que la situació sanitària a Catalunya està ara en un "equilibri molt fràgil": si els contagis pugen --ha explicat-- la propagació s'accelerarà, a causa de les noves soques i al seu major transmissibilitat.





En una entrevista a Catalunya Ràdio ha afirmat que el confinament domiciliari és un recurs a l'abast si "la situació es desborda", però ha alertat dels efectes perjudicials d'aquesta mesura sobre la salut i la vida social.





"En termes de salut, no és positiu. En termes econòmics, encara ho és menys. Però és cert que l'activitat sempre es pot recuperar. Una vida que es perd, per desgràcia, no es pot recuperar", ha afirmat.





Pel que fa a les vacunes, ha lamentat no disposar d'una previsió de la quantitat de dosis que rebrà Catalunya la setmana que ve, el que fa molt "complicat" gestionar la campanya.