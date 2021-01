El PP acusa Sánchez de pensar abans en 14-F que en "salvar vides"

El secretari general de PP, Teodoro García Egea, ha acusat aquest dimecres al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, de pensar abans en les eleccions catalanes del 14 de febrer que en "salvar vides" i ha recalcat que les eleccions gallegues i basques es van ajornar d'abril al juliol amb una "millor situació epidemiològica" que l'actual, ja que ara s'estan "batent rècords de contagis i de morts".





Teodoro García Egea (EP)





"Amb 600 morts diaris hi ha qui pensa que el Govern d'Espanya no pren mesures dràstiques per mantenir les eleccions catalanes. Això és el que molta gent pensa avui i no m'agradaria que fos veritat", ha declarat García Egea en una entrevista a Onda Regional de Múrcia.





El número dos del PP ha reclamat al Govern central prendre mesures i assumir el lideratge en una situació "molt complicada", "sense pensar abans en les eleccions que en la gestió de la pandèmia i salvar vides". "No es pot pensar més en les enquestes de les eleccions catalanes que en el nivell d'ocupació de les UCIS, que és el que estem veient que sembla que està fent aquest Govern", ha abundat.





CRITICA QUE PUGUI ANAR A UN MÍTING PERÒ NO VEURE A LA FAMÍLIA





García Egea ha destacat que les eleccions gallegues i basques --que estaven previstes per a l'abril i es van celebrar a la fin el 12 de juliol de 2020-- "es van ajornar amb una millor situació epidemiològica que aquesta" i ha criticat de nou que no s'estiguin "prenent mesures" en aquest moment.





A més, ha criticat que fins i tot persones contagiades "vagin a anar a votar a última hora del matí" a les eleccions catalanes. "És a dir, totes les persones amb càrrega viral hauran de sortir a votar i hauran de protegir especialment als membres de les meses", ha indicat, per preguntar-se que com van a saber que aquestes persones positives "que van per carrer "no" contagiar a ningú ".





Per això, ha recalcat que s'està "dibuixant un panorama increïble" perquè el Govern "està més preocupat per organitzar unes eleccions que per salvar vides". "Hem vist també que s'autoritza a persones a assistir a un míting però no s'autoritza a una persona a visitar la seva germana", s'ha queixat.





En aquest sentit, s'ha preguntat si és "lògic" que en una setmana en què estan "batent rècord de contagis i de morts" estiguin pensant en "articular un mecanisme que permeti fer mítings i no a articular un mecanisme que permeti salvar vides i treure a la gent de l'UCI ". Segons ha dit, el que està succeint li produeix "indignació".





DIU QUE "HA FALLAT" EL PLA DE VACUNACIÓ DEL GOVERN





García Egea ha assenyalat que la polèmica oberta al voltant dels polítics que s'han vacunat saltant-se la cua evidència que el pla de vacunació que va anunciar el president del Govern central "ha estat un complet fracàs" perquè "a tot Espanya han ocorregut coses d'aquest tipus ".





Segons ha insistit, això demostra que el aquest pla de vacunació "ha fallat" perquè els protocols "no estaven clars" quan havia d'haver unes instruccions "clares" i "lideratge" en el Govern d'Espanya que és, al seu parer, del que que "es pateix".





"És evident que han fallat les regles bàsiques, han fallat els controls i les instruccions que estaven donades perquè la vacunació es posés en marxa d'una forma objectiva", ha manifestat.





En aquest punt, ha sol·licitat també al Govern "més diplomàcia i contundència perquè les vacunes arribin a la UE i a Espanya perquè, segons ha dit," sembla que la campanya electoral fa que estigui més pendent "dels comicis que de demanar vacunes.





AVÍS AL PSOE MURCIÀ "SI CONTINUA difamant"





Després que el secretari general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, denunciés que també s'haurien vacunat a la Regió "alts càrrecs que estan a Madrid", García Egea ha assegurat que ell no vacunat del Covid sinó que ho ha fet de la grip. "M'ha vacunat de la grip, que és el que els experts recomanen, però res més", ha agregat.





A més ha criticat que es facin aquest tipus de declaracions "sense proves" i ho ha atribuït als "males dades" que el PSOE murcià collita en les enquestes. "Els murcians estem vacunats contra les mentides del PSOE", ha afegit, per recalcar que no es pot "acusar en fals" com, al seu judici, han fet els socialistes al passat amb casos que han afectat càrrecs del seu partit.





A l'ésser preguntat si el PP es planteja alguna querella o exigir la dimissió de Conesa per aquestes declaracions, García Egea ha afirmat que si Conesa "segueix difamant pot rebre la segona dosi d'una imputació judicial" i ha afegit que "la primera ja la va rebre fa poc per presumptament treure una multa a un soci de Govern ".





A més, ha indicat que, encara que pugui haver "discrepàncies" o "diferències" entre el PP i Ciutadans, no es veu "cap tipus de fissures" al Govern regional de Múrcia arran de la crisi provocada amb la vacunació irregular d'alts càrrecs de la conselleria de Salut. Al seu entendre, hi ha un "govern sòlid" a Múrcia i els polítics han de servir als ciutadans i "com menys s'estigui en batalles internes, molt millor".