Els mossos investigats per racisme a Manresa aniran a cara descoberta a reconeixement

El Jutjat d'Instrucció 5 de Manresa (Barcelona), que investiga sis agents de Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte de lesions i contra la integritat moral en una actuació al gener de 2019 denunciada per SOS Racisme, farà aquest dijous una roda de reconeixement dels policies a la que aniran amb la cara destapada, tot i que la seva defensa es va oposar.





L'acte manté la decisió que "els agents investigats aniran uniformats amb el seu equip del dia de fet, sense casc i a cara descoberta", contra el que la defensa dels mossos va presentar un recurs perquè aquell dia portaven la cara coberta, ara desestimat.





El jutge ha pres la decisió perquè el denunciant va explicar que, en algun moment de l'actuació policial, els agents es van treure les calces que els cobria la cara i els va poder veure, de manera que només portaran la mascareta obligatòria per prevenció del coronavirus.





Per la seva banda, SOS Racisme ha expressat en un comunicat aquest dimecres que considera la roda de reconeixement com "la diligència final, dins de les diverses que s'han practicat al llarg de la recerca, que compta amb elements suficients per a dirigir una acusació formal "contra els mossos investigats.





"Sabem quins agents van participar de forma més activa en les agressions i quines van consentir que es produïssin", i considera que la roda de reconeixement pot servir per reafirmar-lo.





SOS Racisme va presentar la denúncia per una actuació policial al gener de 2019, i va explicar que Wubi, el denunciant de 20 anys, va explicar que va ser una actuació racista, en què assegura que els agents li van cridar 'mono', 'negre de merda' el van amenaçar amb crits com 'et enfonso la cara aquí', després del que va ser detingut.