La Fundació La Caixa va facilitar feina a més de 34.200 persones vulnerables el 2020

El programa d'integració laboral Incorpora de la Fundació La Caixa va facilitar 34.274 llocs de treball a persones en situació de vulnerabilitat el 2020, gràcies a la col·laboració de 11.700 empreses en el projecte, ha informat aquest dimecres en un comunicat.





En un any marcat per la pandèmia de l'coronavirus, el programa s'ha adaptat a les noves necessitats en el sector sociosanitari, agrari, la neteja i el comerç, entre d'altres, tendint ponts amb les empreses i oferint accions formatives per preparar els demandants de ocupació per a treballs essencials.





El president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, ha ressaltat l ' "enorme esforç" per adaptar-se a les circumstàncies realitzat per la xarxa d'entitats Incorpora, possibilitant l'ocupació de persones en risc d'exclusió.





Del total d'insercions, 18.733 han estat de dones i 15.541 d'homes, i 8.525 han estat de persones amb alguna discapacitat, i 25.749 de persones en risc o situació d'exclusió.





De les 34.274 contractacions realitzades l'any passat a través d'Incorpora, 31.400 es van produir a Espanya i 2.874 a l'estranger, ja que el programa es desenvolupa també a Portugal, Hongria, Marroc i Polònia.





El programa Incorpora, engegat el 2006, ofereix a les empreses un servei gratuït d'assessorament i acompanyament per facilitar la incorporació en les seves plantilles de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, com a joves en risc d'exclusió, víctimes de violència de gènere , aturats de llarga durada i exreclusos, entre d'altres.





La xarxa de més de 1.200 tècnics del programa, que ofereix atenció personalitzada i seguiment continuat als participants, va seguir prestant un suport integral als usuaris abans, durant i després de la seva contractació.





Entre les tasques dels tècnics d'inserció laboral s'inclouen la prospecció d'empreses, el seguiment de l'procés de formació de la persona beneficiària, l'acompanyament laboral de les persones inserides, la solució dels conflictes que puguin sorgir en el marc de la relació laboral i el foment de la col·laboració de noves empreses al programa.





AUTOOCUPACIÓ





A més, Incorpora desenvolupa des 2016 una iniciativa d'autoocupació per a persones en risc d'exclusió social: el 2020 va atendre a 2.838 persones interessades en obrir un negoci i va facilitar la creació de 1.192 noves microempreses.





Per facilitar finançament a projectes d'autoocupació de persones en situació de vulnerabilitat, la Fundació La Caixa i MicroBank van concedir microcrèdits per valor de 5.944.163 euros.