Xabier Fortes moderarà aquest diumenge el debat de RTVE amb els principals candidats de les eleccions catalanes

El periodista Xabier Fortes moderarà aquest diumenge 31 de gener el debat de RTVE amb els nou principals candidats de les eleccions autonòmiques a Parlament del proper 14 de febrer.

Segons ha informat aquest dimecres RTVE, el debat s'emetrà en directe, a les 22.05 hores, al Canal 24 Hores, Ràdio 5 i RTVE.es, i a Catalunya també per La 1, Ràdio 4 i rtve.cat.





Xabier Fortes (EP)





Pel que fa als participants, la pública ha indicat que estaran en el debat Carlos Carrizosa per Ciutadans (Cs), Àngels Chacón pel Partit Demòcrata de Catalunya (PdeCat), Pere Aragonès per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Salvador Illa pel Partit socialista de Catalunya (PSC), Jéssica Albiach per Catalunya en comú (CatComú), Carles Riera per la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Alejandro Fernández pel Partit Popular (PP), Laura Borràs per Junts per Catalunya (JXC) i Ignacio Garriga per Vox.





En relació amb el format, RTVE ha avançat que tindrà una durada d'1 hora 50 minuts, temps en el qual els candidats podran desenvolupar les seves propostes en matèria de sanitat, gestió de la pandèmia, economia, encaix de Catalunya amb la resta d'Espanya, possibles pactes postelectorals.





D'altra banda, ha assenyalat que, en els pròxims dies, RTVE Catalunya oferirà també debats territorials amb els candidats de cada demarcació: Tarragona, Girona i Lleida. Seran espais conduïts per la periodista Marta Sugrañes i que s'emetran pel Canal 24 Hores de 19.00 a 20.00, just abans de l'informatiu 'El Vespre' de La 2.





Així mateix, Gemma Nierga - 'El Cafè d'idees' (La 2 i Ràdio 4) - entrevistarà els principals líders de cada partit. Els candidats intervindran al programa 'L'Hora de la 1', conduït per Mónica López i en 'Els matins de RNE', amb Íñigo Alfonso.





Finalment, l'inici de la campanya electoral també es podrà seguir en un programa especial de 15 minuts pel Canal 24 Hores a Catalunya, el dijous a la mitjanit.