Bloomberg reconeix CaixaBank com la millor entitat del món en igualtat de gènere

CaixaBank ha obtingut la major puntuació del món en l'índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2021, "que destaca les iniciatives de l'entitat per impulsar la igualtat de gènere, la conciliació familiar, la situació de dones en posicions directives i el lideratge femení" , segons ha indicat en un comunicat aquest dimecres.





Seu de Caixabank, a Barcelona / EP









Per primera vegada, l'entitat presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar aconsegueix la primera posició de l'GEH (sigles en anglès del Gender Equality Index) amb un 41,6% de dones en posicions directives en l'actualitat i amb un 42,8 % de dones en el Consell d'Administració.





Per al conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, obtenir la màxima puntuació en aquest índex de referència a nivell mundial suposa un reconeixement a el "compromís per la igualtat i la diversitat, que són part essencial de la cultura de CaixaBank".





A més, afegeix que seguiran "treballant amb el compromís per ser un referent, fomentant la inclusió i la participació amb mesures equitatives i promovent projectes que impulsen la igualtat en tots els àmbits de la societat".





El GEH, ÍNDEX DE REFERÈNCIA MUNDIAL

El GEH està considerat com l'índex de referència en igualtat de gènere i mesura aquest àmbit en empreses de tot el món a través de cinc pilars: lideratge femení i cartera de talents, igualtat salarial i paritat de gènere, cultura inclusiva, polítiques de prevenció de l' assetjament sexual i marca pro-dona.





En l'edició 2021, ha triat per formar part de l'índex a 380 empreses d'11 sectors d'activitat diferents i procedents de 44 països, "que representen una capitalització de mercat conjunta de més de 14 bilions de dòlars".





"La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d'oportunitats i el reconeixement del talent són alguns dels pilars de la cultura corporativa de CaixaBank", segons indica el comunicat.





I afegeix que, sota aquestes premisses, treballa amb el compromís per ser un referent per als seus empleats, fomentant la inclusió i la participació i impulsant projectes que promoguin la igualtat tant en la companyia com en el conjunt de la societat.